Банкомати ПриватБанку обкрадають українців: потік скарг не вщухає

Клієнти ПриватБанку та користувачі банкоматів цієї фінустанови скаржаться на проблеми зі зняттям грошей. Банкомати Привату можуть списати кошти з рахунку, при цьому не видавши клієнтові готівку. Такі технічні збої в роботі банківської системи трапляються все частіше, а на вирішення проблеми та повернення коштів українцям доводиться чекати тижнями.

Про один з таких випадків користувач банкомату ПриватБанку розповів на профільному форумі «Мінфіну». Підчас зняття готівки з карти банківська машина ніби «зависла». Клієнт чув, як відраховуються гроші і вже очікував на появу готівки у віконечку банкомату.

Проте свої гроші він так і не отримав. На екрані банкомату з’явилося повідомлення про збій. Там також було написано, що кошти з карти списуватися не будуть. Натомість всі сума, яку намагався зняти українець, в той же день зникла з його карти. На гарячій лінії ПриватБанку постраждалому пообіцяли повернути кошти протягом 14 діб. Але це не вгамувало його обурення, адже вказана сума була необхідна чоловікові терміново.

У схожу халепу з банкоматом Привату потрапив і клієнт monobank. Він намагався зняти гроші зі своєї карти у одному з банкоматів державного банку в Одесі. Проте у найвідповідальніший момент апарат видав помилку. І знову ж таки, готівки користувач не отримав, але з рахунку зникли всі 10 тис. грн, які він намагався зняти. До того ж банк списав з mono-карти користувача 90 грн у вигляді комісії.

Чоловік зазначив, що за рекомендацією ПриватБанку вже звернувся до служби підтримки monobank по допомогу. Та через участь у справі двох різних банків вирішення проблеми може зайняти навіть не тижні, а місяці.

У державному ж ПриватБанку на всі скарги відповідають однаково: обіцяють зв’язатися із постраждалим та з’ясувати ситуацію. Проте такі технічні збої через періодичну відсутність світла частішають, а відповідно й вирішення проблеми та повернення грошей щоразу займає все більше часу.