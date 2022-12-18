Новогодняя ночь в условиях войны: украинцам рассказали будет ли отмена комендантского часа

12 декабря на сайте Киевского городского совета появилась петиция в электронном формате, в которой призывают отменить комендантский час в новогоднюю ночь, то есть с 31 декабря на 1 января. Сейчас петиция Тимофея Мирошника собрал треть подписей из необходимых шести тысяч для рассмотрения.

Разбираемся, могут ли отменить комендантский час в новогоднюю ночь и нужно ли это.

Как мы уже говорили киевлянин Тимофей Мирошник просит отменить комендантский час в Киеве в новогоднюю ночь.

Он приводит ряд аргументов. Главный из них – люди будут возвращаться домой после празднования от друзей или родных, а ночевать в гостях смогут далеко не все по разным обстоятельствам. Для рассмотрения петиции нужно 6 000 голосов, сейчас есть около двух тысяч.

Мы попросили юриста Анну Даниель объяснить, насколько реальная отмена комендантского часа. По ее словам отмена комендантского часа маловероятная, даже если соберется шесть тысяч подписей. Дело в том, что статья 8 ЗУ “О правовом режиме военного положения” продлевает комендантский час до 19 февраля 2023 года, и ни о каких исключениях речь не идет.

Обратите внимание, что за нарушение комендантского часа могут составить протокол о нарушении, а это тянет за собой:

штраф до 15 необлагаемых минимумов;

общественные работы на срок от 40 до 60 часов;

исправительные работы на протяжении 1-2 месяцев с отчислением 20% заработка;

административный арест до 15 суток.

Если же нарушитель будет опираться полицейскому, то его могут наказать по статье 341 Криминального кодекса Украины.

То есть еще до праздника стоит спланировать, где будут ночевать гости, иначе они могут быть наказаны за нарушение закона в условиях военного положения.