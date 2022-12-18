Новорічна ніч в умовах війни: українцям розповіли, чи буде скасування комендантської години

12 грудня на сайті Київської міської ради з’явилася петиція в електронному форматі, в якій закликають скасувати комендантську годину новорічної ночі, тобто з 31 грудня на 1 січня. Наразі петиція Тимофія Мірошника зібрав третину підписів із необхідних шести тисяч для розгляду.

Розбираємось, чи можуть скасувати комендантську годину в новорічну ніч і чи це потрібно.

Як ми вже говорили, киянин Тимофій Мірошник просить скасувати комендантську годину в Києві у новорічну ніч.

Він наводить низку аргументів. Головний із них – люди повертатимуться додому після святкування від друзів чи рідних, а ночувати у гостях зможуть далеко не всі з різних обставин. Для розгляду петиції потрібно 6000 голосів, зараз є близько двох тисяч.

Ми попросили юриста Ганну Даніель розповісти про можливість скасування комендантської години. За її словами, скасування комендантської години малоймовірне, навіть якщо збереться шість тисяч підписів. Справа в тому, що стаття 8 ЗУ “Про правовий режим воєнного стану” подовжує комендантську годину продовжено до 19 лютого 2023 року, і про жодні винятки не йдеться.

Зверніть увагу, що за порушення комендантської години можуть скласти протокол про порушення, а це тягне за собою:

штраф до 15 неоподатковуваних мінімумів;

громадські роботи терміном від 40 до 60 годин;

виправні роботи протягом 1-2 місяців із відрахуванням 20% заробітку;

адміністративний арешт до 15 діб.

Якщо ж порушник чинитиме опір поліцейському, його можуть покарати за статтею 341 Кримінального кодексу України.

Тобто ще до свята варто спланувати, де ночуватимуть гості, інакше вони можуть бути покарані за порушення закону в умовах воєнного стану.