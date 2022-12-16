Эксперты рассказали, почему нельзя оставлять смартфон рядом с ноутбуком: причины серьезные

Множество людей, работающих за компьютером, всегда держат рядом смартфон. Это не только привычка. Это норма, стандарт и большинство на такое даже не обращают внимания. Некоторые даже завершив работу в ноутбуке все равно время от времени ставят возле него гаджет. Оказывается, это опасно. Эти два вида техники не дружат между собой и могут поломаться. Вот что по этому поводу говорят специалисты.

Почему держать смартфон около ноутбука опасно?

Мобильный телефон в первую очередь заточен под телефонные разговоры. Он взаимодействует с базовыми станциями, отслеживает сигнал и излучает его. В компьютерах и ноутбуках тоже есть встроенные антенны, но они значительно слабее и это исключительно вай-фай и блютуз. Когда смартфон лежит рядом с включенным ноутбуком и на него должен поступить телефонный звонок, происходит детектирование электрических колебаний сигналов. Это создает некоторые препятствия для будущего вызова. От этого телефон в первую очередь быстрее потеряет заряд. А может и совсем заглушиться сигнал.

Эксперты советуют оставлять гаджет минимум на расстоянии одного метра от компьютерной техники. Это же касается и планшетов.



Для ноутбука этот близкий контакт тоже не полезен. Для компьютерной техники создается нежелательное электромагнитное поле.

Если подытожить:

Ноутбук страдает, ведь поглощает больше энергии, чем ему нужно, что может спровоцировать некорректную его работу. Смартфон страдает, ведь как минимум быстрее разряжается его батарея. Если речь идет о компьютере с колонками, то могут пострадать и они. Наверняка каждый хоть раз слышал из колонок характерное жужжание и через несколько секунд после него начинал звонить телефон. Это и есть пример того же негативного взаимодействия.

Колонки могут выйти из строя, или как минимум их звучание станет хуже. Если же держать технику на безопасном расстоянии друг от друга, никакого негативного влияния не произойдет.