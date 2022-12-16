Майже по 7000 гривень: безробітні почали отримувати допомогу від держави

В Україні через війну рівень безробіття рекордно зріс. Безліч українців втратили роботу. Суттєво скоротилася й кількість робочих місць на котрі можна було б претендувати. Багато компаній банально зупинили свою діяльність. Конкуренція на ринку праці шалена, в Центрах зайнятості реєструється тисячі людей. Логічно, що всіх забезпечити соціальною допомогою неможливо. У зв’язку з цим, в Уряді придумали програму, яка називається “Армія відновлення”.

В чому суть програми?

Все дуже просто. Особа, яка зареєстрована в Центрі зайнятості має знайти роботу протягом 30 календарних днів. Переважно мова про осіб, які не мають стажу і не претендують на законні виплати спираючись на зарплату, яку вони отримували до звільнення. Так от, якщо протягом 30 днів особа не працевлаштується, то буде залучена до громадських робіт. На даний момент, до такого роду робіт вже залучено понад 3000 українців. Держава виплачує їм зарплату у розмірі 6700 гривень у місяць. Наразі це мінімальна зарплата в Україні. Серед учасників програми найбільше мешканців Київщини, а саме 770 осіб. У Сумській області залучено 739 осіб, а в Полтавській 697 осіб. Діє програма й по інших областях, але найбільш ефективною є в регіонах, які були під окупацією. Наприклад, Київщина чи Харківщина. В зруйнованих містах та селах роботи немає, зате є безліч інших завдань, як от розбирання завалів, прибирання територій тощо.

Наразі Уряд в рамках цієї програми вже виплатив людям понад 18 мільйонів гривень. Програма продовжить діяти й у наступному році. Це дасть можливість багатьом українцям, які не можуть працевлаштуватися за спеціальністю, заробити хоча б якісь гроші.

Інші види виплат теж ще діють

Війна продовжується, а значить й фінансова підтримка українців теж. ВПО, пенсіонери, багатодітні родини, вагітні жінки, особи з інвалідністю та інша найбільш вразливі категорії населення можуть оформити допомогу від українських та міжнародних благодійних організацій. Перелік актуальних виплат можна подивитися на сайті Мінреінтеграції або на платформі єДопомога.