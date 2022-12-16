Експерти розповіли, чому не можна залишати смартфон поруч з ноутбуком: причини серйозні

Безліч людей працюючи за комп’ютером завжди тримають поруч смартфон. Це не те що звичка. Це норма, стандарт і більшість на таке навіть не звертають увагу. Дехто навіть завершивши роботу в ноутбуці все рівно час від часу ставить біля нього гаджет. Виявляється це небезпечно. Ці два види техніки не дружать між собою і можуть поламатися. Ось що з цього приводу кажуть спеціалісти.

Чому тримати смартфон біля ноутбука небезпечно?

Мобільний телефон в першу чергу заточений під телефонні розмови. Він взаємодіє з базовими станціями, відстежує сигнал і випромінює його. У комп’ютерах та ноутбуках теж є вмонтовані антени, але вони значно слабші і це виключно вай фай та блютуз. Коли смартфон лежить поруч з увімкненим ноутбуком і на нього має поступити телефонний дзвінок відбувається детектування електричних коливань сигналів. Це робить деякі перешкоди для майбутнього виклику. Від цього телефон в першу чергу швидше втратить заряд. А може й зовсім заглючити.

Експерти радять залишати гаджет мінімум на відстані одного метра від комп’ютерної техніки. Це саме стосується й планшетів.

Для ноутбука цей близький контакт теж не є корисним. Для комп’ютерної техніки створюється небажане електромагнітне поле.

Якщо підсумувати:

Ноутбук страждає, адже поглинає більше енергії ніж йому потрібно, що може спровокувати некоректну його роботу. Смартфон страждає, адже як мінімум швидше розряджається його батарея. Якщо мова про комп’ютер з колонками, то можуть постраждати й вони. Напевно кожен хоч раз чув з колонок характерне дзижчання і через кілька секунд після нього починав дзвонити телефон. Оце і є приклад тієї самої негативної взаємодії.

Колонки можуть вийти з ладу, або як мінімум їх звучання стане гіршим. Якщо ж тримати техніку на безпечній відстані одну від одної, жодного негативного вплину не станеться.