Почти по 7000 гривен: безработные начали получать пособие от государства

В Украине из-за войны уровень безработицы рекордно вырос. Множество украинцев потеряли работу. Существенно сократилось и количество рабочих мест, на которые можно было бы претендовать. Многие компании банально приостановили свою деятельность. Конкуренция на рынке труда безумная, в Центрах занятости регистрируется тысячи человек. Логично, что всех обеспечить социальной помощью невозможно. В этой связи, в Правительстве придумали программу, которая называется “Армия восстановления”.

В чем суть программы?

Всё очень просто. Лицо, зарегистрированное в Центре занятости, должно найти работу в течение 30 календарных дней. Преимущественно речь о лицах, не имеющих стажа и не претендующих на законные выплаты, опираясь на зарплату, которую они получали до увольнения. Так вот, если в течение 30 дней человек не трудоустроится, то будет привлечен к общественным работам. На данный момент, к такого рода работам уже привлечены более 3000 украинцев. Государство выплачивает им зарплату в размере 6700 гривен в месяц. Пока это минимальная зарплата в Украине. Среди участников программы больше всего жителей Киевщины, а именно 770 человек. В Сумской области привлечены 739 человек, а в Полтавской 697 человек.

Действует программа и по другим областям, но наиболее эффективна в регионах, которые были под оккупацией. К примеру, Киевщина или Харьковщина. В разрушенных городах и селах работы нет, зато есть множество других задач, как разборка завалов, уборка территорий и т.д.

В настоящее время правительство в рамках этой программы уже выплатило людям более 18 миллионов гривен. Программа продолжит действовать и в будущем году. Это позволит многим украинцам, которые не могут трудоустроиться по специальности, заработать хоть какие-то деньги.

Другие виды выплат тоже еще действуют

Война продолжается, а значит, и финансовая поддержка украинцев тоже. ВПЛ, пенсионеры, многодетные семьи, беременные женщины, лица с инвалидностью и другие наиболее уязвимые категории населения могут оформить помощь от украинских и международных благотворительных организаций. Список актуальных выплат можно посмотреть на сайте Минреинтеграции или на платформе еПомощь.