500 євро допомоги на особу: з 15 грудня для українців стартувала нова виплата

Від початку війни безліч українців переїхали в країни ЄС. Дуже багато оселилося саме в Іспанії. Це одна з тих країн, яка не відразу почала виплачувати нашим співвітчизникам соціальні виплати. Але з липня це таки почало відбуватися. Ситуація з соціальною допомогою може відрізнятися залежно від регіону країни. Днями з’явилася позитивна новина для всіх українських біженців, які поселилися в Каталонії. З 15 грудня вони можуть оформити по 500 євро допомоги. До претендентів на виплату є ряд вимог.

Місцева влада анонсувала допомогу для кількох категорій українців

На допомогу можуть претендувати особи, які:

Постраждали в результаті війни. В них зруйновані або пошкоджені домівки. Вони мають травми внаслідок бойових дій тощо. Особи, які мають реєстрацію у Каталонії. Особи, місячний дохід яких не перевищує 481 євро на одного дорослого. Мами з дітьми, дохід яких не перевищує 629 євро на місяць.

Мінімальний розмір цієї виплати 400 євро, плюс на кожну дитину, яка є в родині добавлять ще по 100 євро. Скільки часу виплачуватиметься допомога не вказано. Ймовірно цю інформацію будуть доповнювати.

Зауважимо, що Каталонія друга після Валенсії за кількістю українців, які там оселилися. Загалом до Іспанії переїхало понад 130 000 українців.

Інші країни теж продовжують виплачувати допомогу

В інших країнах теж не припиняється фінансова підтримка українців. Щоправда деякі країни трішки змінюють правила. Зокрема в Польщі тепер можна безкоштовно жити в центрах для біженців лише 120 днів. Потім доведеться платити місячну плату за житло. Але ця плата не повинна перевищувати 40 злотих, або 300 гривень за добу. А от з травня 2023 року цей ліміт стане більшим. Українцям, які вперше приїдуть в Польщу від початку повномасштабного вторгнення, зможуть жити безкоштовно протягом трьох місяців. А потім платити 75% від вартості житла (але не більше ніж 500 гривень за добу).