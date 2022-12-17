500 евро помощи на человека: с 15 декабря для украинцев стартовала новая выплата

С начала войны множество украинцев переехали в страны ЕС. Очень многое поселилось именно в Испании. Это одна из тех стран, которая не сразу начала выплачивать нашим соотечественникам социальные выплаты. Но с июля это все-таки начало происходить. Ситуация с социальной помощью может отличаться в зависимости от региона. На днях появилась положительная новость для всех украинских беженцев, поселившихся в Каталонии. С 15 декабря они могут оформить по 500 евро помощи. К претендентам на помощь есть ряд требований.

Местные власти анонсировали помощь для нескольких категорий украинцев

На помощь могут претендовать лица, которые:

Пострадали в результате войны. В них разрушены или повреждены дома. Они имеют травмы в результате боевых действий и т.д. Лица, имеющие регистрацию в Каталонии. Лица, месячный доход которых не превышает 481 евро на одного взрослого. Мамы с детьми, доход которых не превышает 629 евро в месяц.

Минимальный размер этой выплаты 400 евро, плюс на каждого ребенка, который есть в семье, добавляют еще по 100 евро. Сколько времени будет выплачиваться пособие не указано. Вероятно, эту информацию будут дополнять.

Заметим, что Каталония вторая после Валенсии по количеству поселившихся украинцев. В общей сложности в Испанию переехало более 130 000 украинцев.

Другие страны тоже продолжают выплачивать пособие

В других странах тоже не прекращается финансовая поддержка украинцев. Правда, некоторые страны немного изменяют правила. В частности, в Польше теперь можно бесплатно жить в центрах для беженцев всего 120 дней. Затем придется платить месячную плату за жилье. Но эта плата не должна превышать 40 злотых или 300 гривен в сутки. А вот с мая 2023 года этот лимит станет больше. Украинцам, впервые приехавшие в Польшу с начала полномасштабного вторжения, смогут жить бесплатно в течение трех месяцев. А потом платить 75% от стоимости жилья (но не более 500 гривен в сутки).