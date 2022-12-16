Украинцам бесплатно заменят 50 млн старых ламп на новые: Минэкономики

Украинцы смогут обменять свои старые лампы накаливания на энергосберегающие бесплатно. Соответствующую государственную программу уже анонсировали в Министерстве экономики. Об этом стало известно из заявления главы Министерства Юлии Свириденко.

Чиновница рассказала, что украинцы смогут сдать свои лампы старого образца, а вместо них получить энергосберегающие LED-лампы, не заплатив за это ни гривны. В рамках программы предусмотрен обмен 50 млн ламп накаливания. Такая инициатива позволит почти на 10% сократить потребление энергии и снизить нагрузку на сеть, особенно в пиковые часы.

Свириденко также отметила, что украинское правительство сейчас прилагает немало усилий для уменьшения последствий поражения врагом энергетической инфраструктуры страны. Преимущественно работа ведется в двух направлениях:

увеличение производства собственной энергии и ее разумное распределение;

внедрение мероприятий и программ, направленных на повышение энергоэффективности и соответственно уменьшение объемов потребления электричества.

Рассказывая о новой программе, министр при случае поблагодарила Еврокомиссию, которая вызвалась оплатить 30 млн светодиодных ламп для украинцев. Таким образом, правительству осталось найти средства для закупки еще 20 млн ламп. Хотя, вполне возможно, что эти расходы согласятся профинансировать другие международные партнеры Украины.

По словам Юлии Свириденко, такой на первый взгляд простой способ, как замена ламп накаливания на светодиодные, может сэкономить от 7% до 10% электроэнергии, потребляемой украинцами в пиковые часы. А поскольку ситуация с энергоснабжением сейчас критична, в правительстве не собираются медлить с воплощением программы бесплатного обмена ламп. Ведь снизить напряжение на энергосеть Украины нужно в кратчайшие сроки.

Вскоре Министерство экономики Украины подготовит и обнародует подробную инструкцию, согласно которой украинцы смогут обменять свои устаревшие лампы на энергосберегающие. Свириденко подчеркнула, что этот механизм будет максимально простым, чтобы воспользоваться программой могло как можно больше украинцев.