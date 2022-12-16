Якщо відсутня електрика у домі й не працює роутер, його можна під’єднати до павербанка. Про це розповіли працівники з «Укртелеком». Цей спосіб є універсальним і його можуть використовувати всі. А найголовніше, що швидкість інтернету не буде падати.

В інтернеті вже з’являлася інструкція, як під’єднати роутер до павербанка, але новий метод на багато простіший. До того ж не має необхідності шукати модуль підвищення напруги. Впорається навіть дитина, якщо бути чесними.

Для під’єднання маршрутизатора необхідно виконати наступні дії. Спочатку потрібно зателефонувати провайдеру та дізнатися в оператора, чи є резервне живлення на інтернет-вузлі, що встановлене саме у вашому будинку. Якщо резервне живлення є, можна під’єднати пристрій.

Інструкція:

Перевірте параметри напруги маршрутизатора. Ця інформація вказана на зворотній стороні. Unom може бути 9 чи 12 вольтів і вона вказується, як потужність. Візьміть павербанк, але попереджаємо одразу, слабкий пристрій не підійде. Перевірте його показники, вони будуть позначені літерою W чи ВТ. Важливо, щоб вони були не меншими, ніж на маршрутизаторі. Якщо маршрутизатор підключено двома послідовно ввімкненими пристроями, знадобиться батарея з двома портами типу USB, або дві батареї павербанк. Візьміть кабель-перетворювач типу USB 5B/DC 9B 5.5 мм. Якщо такого немає, можна використати інший варіант USB 5B/DC 12B 5,5 мм.

Всі роутери конструкційно виконані так, що мають однакові роз’єми, і це дуже зручно. Саме з’єднання проходить просто: від’єднайте блок живлення, той що у пристрою та під’єднайте за допомогою кабеля-перетворювача. Все, тепер бездротовий інтернет знову доступний для вас. Кабелі можна пошукати в інтернеті, коштують вони недорого та стануть у пригоді.