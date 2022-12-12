Пенсии можно получить в супермаркете: детали инициативы

В Украине сейчас приблизительно 11 миллионов пенсионеров. Большинство из них получают деньги на банковские карты, а затем могут снять в банкомате любого населенного пункта или даже страны. Меньшая часть украинцев получает деньги в отделении Укрпочты или же посредством почтальона. Правительство призывает людей массово отказываться от такого типа доставки и оформлять карточки.

“Конечно, почта и почтальон в странах Европы или других государствах, куда переехал гражданин доставлять пенсию не будет. Лицо для доступа к своим средствам должно изменить вид выплаты или систему выплаты. Банковский счет можно открыть дистанционно”, – объясняют эксперты.

Мол это и гораздо удобнее, а еще теперь деньги можно будет снять не только в банкомате, но и в супермаркете.

Пенсионеры смогут получить пенсию на кассе

К сожалению из-за того, что во многих регионах по несколько часов, а то и целыми днями нет света, снять наличные деньги становится очень проблематично. А особенно пенсионерам, которым не очень легко перемещаться по всему городу в поисках работающего банкомата. Да и не всегда их выбор велик, если населенный пункт небольшого размера. Соответственно, Правительство напомнило людям о возможности снимать деньги на кассах супермаркетов. Пенсия тоже входит в это число. Комиссии быть не должно, а разовая сумма снятия не должна превышать 6000 гривен при условии, что такое количество наличных денег на тот момент есть в кассе.

Во время войны подобный сервис активно развивается. Люди могут снимать деньги на заправках, аптеках и многих других торговых сетях и организациях.

В скором времени заработает банкоматный роуминг

Еще одна инициатива НБУ – банкоматный роуминг. Все банки должны установить одинаковые лимиты и комиссию на снятие наличных для всех украинцев. При этом независимо клиентами какого банка они являются и в какое учреждение пришли проводить платежные операции.