Сильные снегопады и мороз? Какой будет погода на Новый год 2023 

Погода в Украине на Новый 2023 год и Рождество по обоим календарям не будет с сильными морозами. Несмотря на это стоит ожидать снижения температуры в конце декабря.

По данным синоптиков в Киеве до конца декабря будет держаться температура близкая к 0 градусов по Цельсию.

Рождество 25 декабря будет с потеплением.

Уже 27-30 декабря температура ночью опуститься до -10 градусов по Цельсию и до -5 днем. Но 31 декабря температура снова повысится до -1 градуса. Примерно такая же температура будет держаться первую неделю января.

Рождество 7 января принесет в Украину незначительные морозы, до -5 градусов ночью.

Что касается осадков, то сильного снега ожидать не приходится. В большинстве регионов Украины будет идти мокрый снег с дождем.

В Укргидрометцентре сообщили, что декабрь будет намного более теплым чем другие месяцы зимы.

Ориентируясь на прогноз Владислава Билыка, начальника отдела метеопрогнозов, ожидается, что самым холодным периодом этой зимой будет конец января – начало февраля. В этом время температура воздуха опуститься до -15 или -20 градусов по Цельсию.

Получается, что декабрь будет самым теплым месяцем зимы. Синоптики прогнозируют, что погода без морозов продержится до конца декабря, но 2023 год Украины будет встречать без снега.

В целом относительно теплая и бесснежная погода в этом году к лучшему, ведь украинцам приходится жить в условиях ограничений электроснабжения. Также при плюсовой температуре нашим защитникам легче выполнять боевые задачи, а значит, наша победа наступит быстрее.