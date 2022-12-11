Тарифи та тепло та гарячу воду зміняться: чого чекати українцям

Оплата комунальних послуг забирає значну частину сімейного бюджету українців. Але деяким українцям доведеться витрачати ще більше на комуналку, оскільки тарифи на гарячу воду та опалення зростуть на 30-40%.

Підвищення вартості комунальних послуг очікується у Львові. Це пов’язано з рішенням Кабінету міністрів щорічно переглядати тарифну сітку, якщо тарифи на газ, електрику та заробітна плата зростають.

Голова департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Олександр Одинець повідомив, що тарифи зростуть приблизно на 30-40%. Йдеться про послуги на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та гарячої води.

Зазначається, що таке підвищення тарифів пояснюватиметься з погляду економічної ситуації. Наразі діє тариф, який був станом на 24 лютого 2022 року, тобто до впровадження воєнного стану. Проте ті тарифи не переглядалися з 2019 року. Таким чином, споживачі “Львівтеплоенерго” платять 1468 гривень за гігакалорію, а “Залізничного теплоенерго” – 1417 гривень.

Тарифи на тепло у Львові не переглядалися п’ять років, за цей час складові тарифу такі як вартість електрики, заробітна плата, природний газ та паливо суттєво зросли.

Зазначається, що розрахунки пройшли перевірку у відділі економічного розвитку та відділі житлового господарства та інфраструктури. Повноваження щодо підняття тарифів покладено на органи місцевої влади.

Однак під час дії воєнного стану підвищувати тарифи заборонено законом. Тому нові тарифи набудуть чинності за шість місяців після закінчення воєнного стану в Україні.