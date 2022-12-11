Тарифы и тепло и горячую воду изменятся: чего ожидать украинцам

Оплата коммунальных услуг забирает существенную часть семейного бюджета украинцев. Но некоторым украинцам придется тратить на коммуналку еще больше, поскольку тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%.

Повышение стоимости коммунальных услуг ожидается во Львове. Это связано с решением Кабинете министров ежегодно пересматривать тарифную сетку, если тарифы на газ, электричество, а также заработная плата растут.

Глава департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Александр Одинец сообщил, что тарифы вырастут примерно на 30-40%. Речь идет об услугах на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии и горячей воды.

Отмечается, что такое повышение тарифов будет объясняться с точки зрения экономической ситуации. Сейчас действует тариф, который был состоянием на 24 февраля 2022 года, то есть до военного положения. Однако те тарифы не пересматривались с 2019 года. Таким образом потребители “Львовтеплоэнерго” платят 1468 гривен за гигакалорию, а “Железнодорожного теплоэнерго” – 1417 гривен.

Тарифы на тепло в Львове не пересматривались пять лет, за это время составляющие тарифа такие как стоимость электричества, заработная плата, природный газ и топливо существенно выросли.

Отмечается что расчеты прошли проверку в отделе экономического развития и отделе жилищного хозяйства и инфраструктуры. Полномочия относительно поднятия тарифов положены на органы местных властей.

Однако во время действия военного положения повышать тарифы запрещено законом. Поэтому новые тарифы вступят в силу через шесть месяцев после окончания военного положения в Украине.