Деякі українці можуть вийти на пенсію у 50 років: кого це стосується

Зараз в Україні можна вийти на пенсію за віком у 60 років, але лише за умови наявності достатньої кількості років стажу. Але є категорії населення, які можуть розраховувати на достроковий вихід на заслужений відпочинок.

На десять років раніше дозволено виходити на пенсію матерям п’яти та більше дітей, але лише за умови наявності 15 років страхового стажу.

Про таку можливість повідомила Соціальна інформаційна платформа.

До видання звернулася українка з інвалідністю, яка виховує п’ятьох дітей. Її цікавило, коли вона зможе вийти на пенсію за віком. Їй відповіли, що право на отримання пенсії за віком раніше настання пенсійного віку є у жінок, яким виповнилося 50 років, і вони виховували щонайменше п’ятьох дітей до досягнення ними шестирічного віку та мають не менше 15 років страхового стажу.

Виходить, що матері п’яти та більше дітей мають право на вихід на пенсію за особливі заслуги перед державою.

Розмір цієї виплати становить 35% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. При цьому ця доплата виплачуватиметься разом з основною пенсією.

При цьому з кожним роком вийти на заслужений відпочинок дедалі складніше. Вимоги до кількості років стажу посилюються. Але в Пенсійному Фонді України пропонують альтернативний варіант, трудовий стаж можна докупити, але його вартість досить висока і далеко не всім по кишені. Вартість року стажу залежить від ЄСВ, а той від мінімальної заробітної плати (22% від мінімалки) та станом на 2022 рік становить майже 35 тисяч гривень. А якщо знадобиться докупити три роки стажу, то його вартість сягатиме 100 тисяч гривень. Якщо таких грошей немає, доведеться чекати досягнення 63 або 65 років, коли вимоги до стажу будуть зниженими до 20 і 15 років відповідно.