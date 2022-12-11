Некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 50 лет: кого это касается

Сейчас в Украине можно выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, но только при условии наличия достаточного количества лет стажа. Но есть категории населения, которые могут рассчитывать на досрочный выход на заслуженный отдых.

На десять лет раньше разрешено выходить на пенсию матерям пяти и более детей, но только при условии наличия 15 лет страхового стажа.

О такой возможности сообщила Социальная информационная платформа.

В издание обратилась украинка с инвалидностью, которая воспитывает пятерых детей. Ее интересовало, когда она сможет выйти на пенсию по возрасту. Ей ответили, что право на получение пенсии по возрасту раньше наступления пенсионного возраста есть у женщин, которым исполнилось 50 лет, и они воспитывали не менее пяти детей до достижения ими шестилетнего возраста и имеют не менее 15 лет страхового стажа.

Получается, что матери пяти и более детей имеют право на выход на пенсию за особые заслуги перед государством.

Размер этой выплаты составляет 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. При этом эта доплата будет выплачиваться вместе с основной пенсией.

При этом с каждым годом выйти на заслуженный отдых все сложнее. Требования к количеству лет стажа ужесточаются. Но в Пенсионном Фонде Украины предлагают альтернативный вариант, трудовой стаж можно докупить, но стоимость его достаточно высокая и далеко не всем по карману. Стоимость года стажа зависит от ЕСВ, а тот от минимальной заработной платы (22% от минималки) и состоянием на 2022 года составляет почти 35 тысяч гривен. А если понадобится докупить три года стажа, то его стоимость будет достигать 100 тысяч гривен. Если таких денег нет, то придется ждать 63 или 65 лет, когда требования к стажу будут сниженными до 20 и 15 лет соответственно.