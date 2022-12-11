Українцям знову видадуть по 6500 гривень: хто може отримати допомогу

Українцям пояснили, як отримати компенсацію під час працевлаштування внутрішніх переселенців.

Війна змусила мільйони українців залишити будинок та виїхати у безпечніші регіони України. Для людей це означає не просто знайти інше житло, а й влаштуватися на роботу. Держава всіляко намагається допомогти, тож пропонує компенсацію за працевлаштування переселенців.

Пояснюється, що роботодавець може отримати компенсацію, якщо візьме працювати вимушено переміщену особу. Держава пропонує виплату у розмірі 6 500 гривень, тобто мінімальну зарплату за кожного працевлаштованого переселенця.

Оскільки гроші виплачують на кожного працевлаштованого переселенця, то за двох громадян зі статусом ВПО компенсація буде подвійною, тобто 13 000 гривень на місяць. Таку компенсацію виплачуватимуть протягом двох місяців.

Щоб отримати допомогу від держави, необхідно звернутись до місцевого Центру зайнятості. Зробити це можна особисто чи онлайн. Достатньо надіслати звернення електронною поштою. Також заповнити форму на порталі державних послуг Дія.

Нагадаємо, що на отримання компенсації також можуть розраховувати українці, які безплатно надають житло внутрішнім переселенцям. При цьому йдеться не про окреме житло, достатньо надати ВПО окрему кімнату або навіть спальне місце. У такому разі держава компенсує витрати на комунальні послуги у розмірі 900 гривень на одну особу. Для отримання грошей слід звертатися до місцевих органів соціального захисту населення. При цьому виплата буде надаватися за кожну особу, якій безкоштовно надали житло. Припустимо, якщо до вас приїхала сестра із двома дітьми, то ви можете розраховувати на отримання 2700 гривень, тобто по 900 гривень за кожну людину. Це непогана сума з огляду на те, що витрати на комунальні послуги істотно зростуть.