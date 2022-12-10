Названы перечень приборов, которые категорически нельзя подключать к генератору

На данный момент очень много украинцев купили для дома генератор. Свет выключают часто, а в некоторых регионах его и вовсе нет целый день или даже больше. Соответственно генератор – это хоть какая-то возможность подзарядить гаджеты, приготовить есть или немного прогреть жилье. Но нюансов в данном вопросе множество. Генераторы очень разные. Некоторые из них (и их большинство) выдают нестабильное напряжение. Это означает, что любая бытовая или компьютерная техника, чувствительная к подобному, может просто сгореть.

Какие приборы считаются самыми чувствительными?

Среди устройств, с которыми нужно быть очень осторожными, выделяют: отопительные котлы, компьютеры, медицинское оборудование, холодильники, аудио и видеотехника. Все эти приборы нельзя подключать к обычным бензиновым или дизельным генераторам, по крайней мере, напрямую. Самые опасные — дешевые китайские генераторы, выдающие очень сильные скачки напряжения. Более того, даже европейские и дорогие приборы иногда не дают на выходе чистую синусоиду. Выход из этой ситуации есть. Эксперты советуют покупать для дома исключительно инверторные генераторы. Они издают равномерный ток и точно безопасны для всей техники в доме. Среди минусов: инверторные генераторы дороже обычных (иногда вдвое), а еще в Украине они в яростном дефиците.

Как можно обезопасить обычный генератор?

Конечно, не следует полностью списывать со счетов обычные бензиновые генераторы. Чтобы не беспокоиться за бытовую технику, стоит купить специальный стабилизатор напряжения. Здесь важно правильно подобрать прибор под характеристики вашего генератора. Стабилизатор должен работать по технологии двойного преобразователя. Есть еще несколько советов, как уберечь технику:

Не перегружайте генератор. То есть, если он имеет до 2 кВт мощности, то подключайте только 1-2 устройства. Используйте правильный удлинитель. Он должен соответствовать номинальной мощности, которая сумеет выдержать суммарное количество всех подключенных устройств.

Если вы не слишком разбираетесь в этом вопросе, замечательно было бы проконсультироваться с опытным электриком.