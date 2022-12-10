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В Кабмине разработали приоритеты для подачи электроэнергии: на каком месте жилищный сектор

11.12.2022
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Министерству энергетики поручили разработать процесс подачи электричества с учетом приоритетов. На первом месте стоит критическая инфраструктура, на втором — военная промышленность. 

Премьер-министр Украины поручил Минэнерго разработать алгоритм подачи электричества в условиях дефицита электричества с учетом ряда приоритетов. Об этом Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства 9 декабря. Он назвал такие приоритеты подачи электричества:

  • первоочередный приоритет отдается критической инфраструктуре — объекты водо- и теплоснабжения, больницы;
  • на втором месте — объекты ВПК, которые производят продукцию для обороны Украины;
  • третье место занимает бизнес, занимающийся производством критически важных товаров (пекарни, молокозаводы и так далее):
  • на четвертом месте жилищный сектор. 

Только после обеспечения всех этих категорий электричеством, его можно будет подавать иным группам. 

Такое распределение электричества позволит Украине пережить зиму. 

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что на середину ноября 2022 года Украине нужно более 7,5 миллиарда гривен на восстановление объектов энергетической инфраструктуры, которые пострадали от атак российских ракет и беспилотников. Состоянием на сегодня — середину декабря, эта сумма существенно выросла, поскольку Украина пережила уже восемь атак на энергообъекты. 

Украина переживает самую сложную зиму в истории независимости. Постоянные атаки российских войск на критическую инфраструктуру приводят к тому, что украинцы живут в условиях постоянных ограничений электроснабжения. 

Напомним, что все мы можем поддержать наших энергетиков и страну в целом. Достаточно выключить свет в комнате, если вы в ней не находитесь, отказаться от электрочайника в пользу газовой плиты, стирайте при низких температурах и так далее. Только совместными усилиями мы сможем справиться с трудностями и победить в этой ужасной войне. 

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11.12.2022
1 хвилина на прочитання
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