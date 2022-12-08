Астролог назвала опасные даты декабря, которые могут кое-кому перевернуть жизнь с ног на голову

Декабрь — последний месяц года и кое-кому он допечет. Месяц будет очень сложным, ведь во-первых, состоится Полнолуние в знаке Козерога и в квадрате с Юпитером. Это означает, что в течение всего месяца зло будет бороться с добром. Большинство знаков Зодиака на себе ощутят эту борьбу. Придется буквально выгрызать свое место под солнцем. Какие дни самые плохие, кому и к чему следует готовиться, и чем завершится этот невероятно тяжелый 2022 год.

С 21 декабря добро начнет побеждать зло

Астрологиня Татьяна Лукашевич заявила, что с 21 декабря, именно в день зимнего солнцестояния добро начнет побеждать зло. В то же время наиболее напряженной будет первая половина декабря, особенно 8 число, когда будет Полнолуние и Солнце будет бороться с Марсом.

«Очень сильно эту космическую констелляцию могут почувствовать Близнецы, родившиеся 6-8 июня, Стрельцы (7-9 декабря), Девы (7-9 сентября), Рыбы (6-8 марта). Вам следует быть очень осторожными за рулем, не планировать операционные вмешательства (экстренные можно), избегать конфликтов и травматизма. С огнем, оружием и ножами на ВЫ», — заявила Лукашевич.

Самые уязвимые даты

8 декабря – день когда будет Полнолуние в знаке Близнецы, соединение Марса и Луны, оппозиция Солнца и Марса. В этот день абсолютно всем следует быть очень осторожными. Не отправляйтесь в дальние поездки. Не планировать походов к врачу и никаких медицинских манипуляций. По возможности проведите день дома и не вступайте в конфликт с родными. 12-13 декабря – оппозиция Черной Луне и Плутона. Избегайте людных мест и очень хорошо фильтруйте информацию, подаваемую СМИ. Берегите себя от излишнего стресса. 22 декабря – оппозиция Марса и Луны. Это может спровоцировать множество конфликтов на ровном месте. Имейте подобное в виду. 29 декабря — Ретроградный Меркурий, а значит, будет вытекать много старых задач, а новые начинать не рекомендуется.

Ретроградный Меркурий в этот раз продлится с 29 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.