Украинцам начнут выплачивать от 2 000 гривен на месяц: кто и где может получить деньги

Украинцам рассказали, кто может рассчитывать на получение государственной помощи в размере от двух до трех тысяч гривен.

Тысячи украинцев продолжают покидать свои дома в регионах, которые недавно вернулись под контроль Украины или в местах, находящихся на линии разграничения или в зоне боевых действий. Такие граждане Украины имеют право на получение помощи от государства в размере двух-трех тысяч гривен.

Речь идет о ежемесячной финансовой помощи, которую государство выплачивает украинцам с первых дней полномасштабной войны. Рассчитывать на деньги могут украинцев, которые вынуждены покинуть свой дом в связи с полномасштабной войной.

Помощь довольно-таки несущественная, на взрослого человека можно получить 2 тысячи гривен и 3 тысячи гривен на несовершеннолетнего или нетрудоспособного в связи с инвалидностью.

Хоть сумма очень небольшая, но это все же помощь для семей, которые вынуждены были бросить свое жилье, работу и отправиться в неизвестность, лишь бы спасти свою жизнь.

Украинцам, которые решили эвакуироваться, первую помощь выплачивают сразу после прибытия прямо на вокзале.

Как сообщают в Министерстве реинтеграции в ноябре такие выплаты получили 7 000 переселенцев на общую сумму в 19,8 миллионов гривен. Отмечается, что такая помощь в первую очередь выплачивается внутренне перемещенным лицам на вокзалах. Делают это сотрудники Укрпочты в Днепропетровской, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Это деньги на первое время, то есть до того, как гражданин получит статус ВПЛ. Далее такие суммы будут выплачивать ежемесячно пока украинцы не смогут вернуться домой.

Напомним, что по вопросам эвакуации или выплат можно обращаться на номер горячей линии Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий 15-48 или воспользоваться чат-ботом в телеграме @Minre_1548_Help_Bot.