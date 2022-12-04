Если хочется перемен в жизни и внешности: астропсихолог назвала благоприятные для этого дни декабря

Декабрь уже начался, а вместе с ним некоторые уже планируют различные изменения во внешности, а возможно и в жизни. В частности, перед Новым годом многие планируют стрижку, покраску, разнообразные изменения образа и т.д. Астропсихолог Елена Осипенко, которая является членом Ассоциации специалистов по народной и нетрадиционной медицине, составила специальный лунный календарь стрижек. Если для вас важно делать все изменения в благоприятный для этого день, тогда обязательно воспользуйтесь этим календарем. Особенно учитывая, что в декабре будет и Ретроградный Марс и Ретроградный Меркурий. Это значит, что будет множество дней, когда любые изменения даже маникюр очень нежелательны.

Лунный календарь включает в себя несколько различных категорий

В частности, в календаре указаны благоприятные дни для стрижек, покраски и даже маникюра. Но давайте обо всем по порядку.

Стрижки

Благоприятные дни: 4 декабря (после 13:40), 5, 6, 13 декабря (до 17:55), 14 декабря (после 10:45), 15, 17, 18 и 24 декабря. Нейтральные дни: 7, 8, 21, 25 и 26 декабря. Неблагоприятные дни: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 декабря.

Разнообразные косметические процедуры

Их астропсихолог советует делать в период растущей Луны.

Уход за лицом и телом планируйте на вторую половину месяца: 17, 18, 19, 20, 21, 22 декабря. Покраску волос лучше запланировать на 1-7 числа, или 23-31 числа декабря. По мнению астропсихологов в другие дни результат может вас совсем не порадовать, или быть просто далеким от ваших ожиданий.

Маникюр и педикюр

Новогодний маникюр лучше сделать 23 или 24 числа. По крайней мере, по мнению эксперта, эти дни для этого являются наиболее благоприятными. Конечно, здесь вряд ли кто-то будет прислушиваться, ведь перед праздниками аншлах в салонах красоты не всегда позволяет выбирает понравившуюся дату. Но если такая возможность все-таки будет, обратите внимание на эти числа.

К слову, Ретроградный Марс, а затем Ретроградный Меркурий затянутся вплоть до середины января. Это очень неблагоприятный период для важных покупок, особенно дорогих. Для манипуляций с недвижимостью, важных решений, переездов и т.п.