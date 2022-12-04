Якщо хочеться змін у житті та зовнішності: астропсихолог назвала сприятливі для цього дні грудня

Грудень вже розпочався, а разом з ним дехто вже планує різноманітні зміни у зовнішності, а можливо й у житті. Зокрема перед Новим роком багато хто планує стрижку, фарбування, різноманітні зміни образу тощо. Астропсихолог Олена Осипенко, яка є членом Асоціації спеціалістів по народній та нетрадиційній медицині склала спеціальний місячний календар стрижок. Якщо для вас важливо, робити всі зміни у сприятливий для цього день, тоді обов’язково скористайтеся цим календарем. Особливо враховуючи те, що в грудні буде і Ретроградний Марс і Ретроградний Меркурій. Це означає, що буде безліч днів, коли будь-які зміни — навіть манікюр, дуже небажані.

Місячний календар включає кілька різноманітних категорій

Зокрема в календарі вказано сприятливі дні для стрижок, фарбування, та навіть манікюру. Але давайте про все по-порядку.

Стрижки

Сприятливі дні: 4 грудня (після 13:40), 5, 6, 13 грудня (до 17:55), 14 грудня (після 10:45), 15, 17, 18 і 24 грудня. Нейтральні дні: 7, 8, 21, 25 та 26 грудня. Несприятливі дні: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 грудня.

Різноманітні косметичні процедури

Їх астропсихолог радить робити в період зростаючого Місяця.

Догляд за обличчям та тілом плануйте на другу половину місяця: 17, 18, 19, 20, 21, 22 грудня. Фарбування волосся краще запланувати на 1-7 числа, або 23-31 числа грудня. На думку астропсихологів у інші дні результат може вас зовсім не потішити, або ж бути просто далеким від ваших очікувань.

Манікюр та педикюр

Новорічний манікюр краще зробити 23 або 24 числа. Принаймні на думку експертки ці дні для цього є найсприятливішими. Звісно, тут навряд чи хтось буде прислухатися, адже перед святами аншлах у салонах краси не завжди довзоляє вибрати вподобану дату. Та якщо така можливість все ж буде, зверніть увагу на ці числа.

До слова Ретроградний Марс, а потім Ретроградний Меркурій затягнуться аж до середини січня. Це дуже несприятливий період для важливих покупок, особливо дорогих. Для маніпуляцій з нерухомістю, важливих рішень, переїздів тощо.