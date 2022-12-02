Банки массово замораживают счета клиентов: названо множество причин, почему это может случиться
Украинцы массово жалуются, что банки блокируют им карты и замораживают счета за абсолютно простые операции. Почитать подобные истории можно на сайте Минфина. К примеру, на днях там свой комментарий оставил мужчина, которому ПриватБанк заблокировал карту при попытке провести операцию на сумму 10 000 гривен. На самом деле финансовый мониторинг сейчас очень активно работает. И если раньше подозрительной выглядели переводы на сумму от 50 000 гривен, то сейчас заблокировать счет могут и за 5000 гривен и ряд других действий.
Из-за чего чаще всего блокируют счета
Чаще всего в ответ на жалобы клиентов банки пишут следующее: “В своей деятельности банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности”.
Что касается причин, то это могут быть:
- Сумма транзакции, превышающая 5000 гривен.
- Не типичный для клиента объем операций. Например, частое пополнение карт или наоборот чрезмерное снятие наличных. Или перевод на крупную сумму.
- Регулярные операции с наличными деньгами на крупные и округлые суммы.
- Регулярная замена клиентом мелких банкнот на крупные.
- Подозрительными могут считать клиентов, имеющих слишком много платежных карт, при этом их количество не уточняется.
- Заблокировать счета могут клиенту, не желающему принести документы, подтверждающие источник происхождения денег.
- Под подозрением клиенты, с которыми не удается связаться по телефону, привязанному к карточкам.
- Под подозрением и чрезмерно интересующиеся финансовым мониторингом и при этом нервничающие. Речь идет о лицах, специально обратившихся в отделение банка за подобной консультацией, или чтобы задать уточняющие вопросы по этой теме.
В немилость могут попасть и те клиенты, которые принципиально хотят обслуживаться у одного работника банка и это еще не весь список. У разных банков есть разные требования к клиентам, которые они должны адаптировать под нынешнее законодательство.
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