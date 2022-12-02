Банки массово замораживают счета клиентов: названо множество причин, почему это может случиться

Украинцы массово жалуются, что банки блокируют им карты и замораживают счета за абсолютно простые операции. Почитать подобные истории можно на сайте Минфина. К примеру, на днях там свой комментарий оставил мужчина, которому ПриватБанк заблокировал карту при попытке провести операцию на сумму 10 000 гривен. На самом деле финансовый мониторинг сейчас очень активно работает. И если раньше подозрительной выглядели переводы на сумму от 50 000 гривен, то сейчас заблокировать счет могут и за 5000 гривен и ряд других действий.

Из-за чего чаще всего блокируют счета

Чаще всего в ответ на жалобы клиентов банки пишут следующее: “В своей деятельности банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности”.

Что касается причин, то это могут быть:

Сумма транзакции, превышающая 5000 гривен. Не типичный для клиента объем операций. Например, частое пополнение карт или наоборот чрезмерное снятие наличных. Или перевод на крупную сумму. Регулярные операции с наличными деньгами на крупные и округлые суммы. Регулярная замена клиентом мелких банкнот на крупные. Подозрительными могут считать клиентов, имеющих слишком много платежных карт, при этом их количество не уточняется. Заблокировать счета могут клиенту, не желающему принести документы, подтверждающие источник происхождения денег. Под подозрением клиенты, с которыми не удается связаться по телефону, привязанному к карточкам. Под подозрением и чрезмерно интересующиеся финансовым мониторингом и при этом нервничающие. Речь идет о лицах, специально обратившихся в отделение банка за подобной консультацией, или чтобы задать уточняющие вопросы по этой теме.

В немилость могут попасть и те клиенты, которые принципиально хотят обслуживаться у одного работника банка и это еще не весь список. У разных банков есть разные требования к клиентам, которые они должны адаптировать под нынешнее законодательство.