Банки масово заморожують рахунки клієнтів: названо безліч причин, чому це може трапитися

Українці масово скаржаться на те, що банки блокують їм картки та заморожують рахунки за абсолютно прості операції. Начитатися подібних історій можна на сайті Мінфіну. Наприклад, днями там свій коментар залишив чоловік, якому ПриватБанк заблокував картку при спробі провести операцію на суму 10 000 гривень. Насправді фінансовий моніторинг наразі дуже активно працює. І якщо раніше підозрілою виглядали перекази на суму від 50 000 гривень, то зараз заблокувати рахунок можуть й за 5000 гривень, та ряд інших дій.

Через що найчастіше блокують рахунки

Найчастіше, у відповідь на скарги клієнтів банки пишуть наступне: “У своїй діяльності банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності”.

Що ж до причин, то це можуть бути:

Сума транзакції, яка перевищує 5000 гривень. Не типовий для клієнта обсяг операцій. Наприклад, часте поповнення карток або навпаки надмірне зняття готівки. Чи переказ на велику суму. Регулярні операції з готівкою на великі та округлі суми. Регулярна заміна клієнтом дрібних банкнот на великі. Підозрілими можуть вважати клієнтів, які мають надто багато платіжних карток, при цьому їх кількість не уточнюється. Заблокувати рахунки можуть клієнту, який не хоче принести документи, що підтверджують джерело походження грошей. Під підозрою клієнти, з якими не вдається зв’язатися за номером телефону, який прив’язаний до карток. Під підозрою й ті, які надмірно цікавляться фінансовим моніторингом і при цьому нервують. Мова про осіб, які спеціально звернулися у відділення банку за подібною консультацією, чи щоб задати уточнюючі питання по цій темі.

В немилість можуть потрапити й ті клієнти, які принципово хочуть обслуговуватися лише у одного працівника банку і це ще не весь список. Різні банки мають різні вимоги до клієнтів, які вони повинні адаптувати під нинішнє законодавство.