Эксперт рассказал, можно ли обогреть жилье с помощью кирпича и других самодельных обогревателей

В Украине продолжают действовать веерные и экстренные отключения электроэнергии. У многих людей котел работает именно от электросети, поэтому, когда нет света — батареи холодные. А если света нет 8 часов и больше – это уже большая проблема. На улице уже зима, поэтому в квартирах и домах очень быстро становится холодно, что не только некомфортно, но и чревато простудой. Как результат сетью начали распространяться разнообразные лайфхаки, как обогреть квартиру подручными методами. Один из самых популярных вариантов – кирпич. Эксперт оценил этот способ и поделился своим мнением на его счет.

Кирпич – это совсем неэффективно

Обогрев кирпичом заключается в том, что нужно взять кирпич, изрядно разогреть его на газовой конфорке и затем несколько часов этот кирпич будет отдавать тепло тем самым немного обогревая помещение. Заметим, что кое-какой кирпич не подойдет, а только термостойкий. И который используют при строительстве каминов, печок и т.д.

Но не торопитесь это повторять. Председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин отметил, что это пустая трата газа. Обогреть таким образом помещение абсолютно не удастся. Более того, вы используете много газа, который сейчас тоже нужно экономить.

“Лучше уж нагреть воду в чайнике или кастрюле и использовать ее. К тому же выжигать много газа очень малоэффективно. Во-первых, нужно минимизировать все расходы. То есть, если у вас есть щели в окнах, если плохо прикрывается дверь, если есть разбитые стекла, все эти моменты нужно максимально устранить. Во-вторых, проверить проводку. Потому что если будете включать разные электрообогреватели, чтобы не произошло пожара”, отметил эксперт.

Если есть свет и есть кондиционер, обладающий функцией обогрева, старайтесь им максимально нагреть помещение. Он использует мало электроэнергии. В общем, вместо кирпича гораздо эффективнее будут грелки, или, как альтернатива бутылки с горячей водой, теплая одежда и пледы.

К слову, возможно, вскоре графики отключений света начнут действовать, потому что отовсюду начали звучать подобные заявления. Правительство обратилось к Облэнерго с требованием обеспечить равномерное, справедливое распределение электроэнергии между потребителями и главное по графику.