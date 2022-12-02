Експерт розповів, чи можна обігріти житло за допомогою цегли та інших саморобних “обігрівачів”

В Україні продовжують діяти віялові та екстрені відключення електроенергії. В багатьох людей котел працює саме від електромережі, тому коли немає світла — батареї холодні. А якщо світла немає 8 годин і більше — це вже неабияка проблема. На вулиці вже зима, тож в квартирах та будинках дуже швидко стає холодно, що не лише некомфортно, а й загрожує простудою. Як результат мережею почали ширитися різноманітні лайфхаки, як обігріти квартиру підручними методами. Один з найпопулярніших варіантів — цегла. Експерт оцінив цей спосіб та поділився власною думкою на його рахунок.

Цегла — це зовсім неефективно

Обігрівання цеглою полягає в тому, що потрібно взяти цеглину, добряче розігріти її на газовій конфорці і потім кілька годин ця цегла віддаватиме тепло тим самим трішки обігріваючи приміщення. Зауважимо, що абияка цеглина не підійде, а лише термостійка. Та яку використовують при будівництві камінів, пічок тощо.

Але не спішіть це повторювати. Голова правління Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин зауважив, що це марна трата газу. Обігріти таким чином приміщення абсолютно не вдасться. Ба більше ви використаєте багато газу, який зараз теж треба економити.

“Краще вже нагріти воду в чайнику чи каструлі і використовувати її. До того ж випалювати багато газу дуже малоефективно. По-перше, треба мінімізувати всі витрати. Тобто, якщо у вас є щілини у вікнах, якщо погано притуляються двері, якщо є розбиті шибки, ці всі моменти треба максимально усунути. По-друге, перевірити проводку. Тому, що якщо будете вмикати електрообігрівачі, щоб не сталося пожежі”, зауважив експерт.

Якщо є світло і є кондиціонер, який має функцію обігріву, намагайтесь ним максимально нагріти приміщення. Він використовує мало електроенергії. А загалом, замість цегли набагато ефективнішими будуть грілки, або, як альтернатива пляшки з гарячою водою, теплий одяг та пледи.

До слова, можливо невдовзі графіки відключень світла таки почнуть діяти, тому що звідусіль почали лунати подібні заяви. Уряд звернувся до Обленерго з вимогою забезпечити рівномірний, справедливий розподіл електроенергії між споживачами і головне за графіком.