Украинцам, временно сидящим дома, будут выплачивать по несколько тысяч гривен
Сейчас множество украинцев находятся дома, ведь кто-то потерял работу, кто-то временно не может работать по определенным причинам. Но речь не о полностью безработных, а о тех, кто попал на больничный. Им должны выплачивать определенный процент от зарплаты. Размер процента зависит от страхового стажа, который приобрели граждане, а также ряда других критериев. О правах украинцев напомнили в Фонде социального страхования Украины.
Кто на какую сумму претендует
Как уже отмечалось выше, украинцам будут выплачивать определенный процент от их зарплаты. А вот каким будет размер этого процента, зависит от страхового стажа.
Расчеты следующие:
- Если страховой стаж меньше трех лет, то должны выплатить 50% от зарплаты.
- Если стаж от 3 до 5 лет, то 60%.
- Если стаж от 5 до 8 лет, то 70%.
- Если стаж больше 8 лет, то 100%.
Также есть ряд категорий, которым должны выплачивать 100% зарплаты, при любом стаже.
Кому должны выплачивать полную зарплату?
Есть минимум шесть категорий граждан, имеющих право на 100% возмещение зарплаты, даже если их стаж не превышает трех лет.
Речь о:
- Пострадавших в Чернобыльской катастрофе: I-III группы.
- Родителям или опекунам, которые ухаживают за больным ребенком (в возрасте до 14 лет), и при этом пострадали от Чернобыльской катастрофы.
- Ветераны войны, участники Революции достоинства, получившие травмы во время митингов, члены семей погибших защитников и защитниц Украины.
- Жертвы нацистских преследований. Этот пункт согласован по закону “О жертвах нацистских преследований”.
- Лицам, которые являются донорами и имеют соответствующую льготу, предусмотренную статьей 20 ЗУ “О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови”.
- Врачам, находящимся на самоизоляции через коронавирус.
В то же время, если все остальные работники, не медики, находятся на самоизоляции через Covid-19, то им насчитывают 50% от зарплаты вне зависимости от размера стажа.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter