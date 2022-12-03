Украинцам, временно сидящим дома, будут выплачивать по несколько тысяч гривен

Сейчас множество украинцев находятся дома, ведь кто-то потерял работу, кто-то временно не может работать по определенным причинам. Но речь не о полностью безработных, а о тех, кто попал на больничный. Им должны выплачивать определенный процент от зарплаты. Размер процента зависит от страхового стажа, который приобрели граждане, а также ряда других критериев. О правах украинцев напомнили в Фонде социального страхования Украины.

Кто на какую сумму претендует

Как уже отмечалось выше, украинцам будут выплачивать определенный процент от их зарплаты. А вот каким будет размер этого процента, зависит от страхового стажа.

Расчеты следующие:

Если страховой стаж меньше трех лет, то должны выплатить 50% от зарплаты. Если стаж от 3 до 5 лет, то 60%. Если стаж от 5 до 8 лет, то 70%. Если стаж больше 8 лет, то 100%.

Также есть ряд категорий, которым должны выплачивать 100% зарплаты, при любом стаже.

Кому должны выплачивать полную зарплату?

Есть минимум шесть категорий граждан, имеющих право на 100% возмещение зарплаты, даже если их стаж не превышает трех лет.

Речь о:

Пострадавших в Чернобыльской катастрофе: I-III группы. Родителям или опекунам, которые ухаживают за больным ребенком (в возрасте до 14 лет), и при этом пострадали от Чернобыльской катастрофы. Ветераны войны, участники Революции достоинства, получившие травмы во время митингов, члены семей погибших защитников и защитниц Украины. Жертвы нацистских преследований. Этот пункт согласован по закону “О жертвах нацистских преследований”. Лицам, которые являются донорами и имеют соответствующую льготу, предусмотренную статьей 20 ЗУ “О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови”. Врачам, находящимся на самоизоляции через коронавирус.

В то же время, если все остальные работники, не медики, находятся на самоизоляции через Covid-19, то им насчитывают 50% от зарплаты вне зависимости от размера стажа.