Українцям, які тимчасово сидять вдома, виплачуватимуть по кілька тисяч гривень

Наразі безліч українців перебувають вдома, адже хтось втратив роботу, хтось тимчасово не може працювати з певних причин. Та мова не про повністю безробітних, а тих хто потрапив на лікарняний. Їм повинні виплачувати певний відсоток від зарплати. Розмір відсотка залежить від страхового стажу, який набули громадяни, а також ряду інших критеріїв. Про права українців нагадали у Фонді соціального страхування України.

Хто на яку суму претендує

Як зазначалося вище, українцям виплачуватимуть певний відсоток від їхньої зарплати. А от яким буде розмір цього відсотка залежить від страхового стажу.

Розрахунки наступні:

Якщо страховий стаж менше трьох років, то мають виплатити 50% від зарплати. Якщо стаж від 3 до 5 років, то 60%. Якщо стаж від 5 до 8 років, то 70%. Якщо стаж більше 8 років, то 100%.

Також, є ряд категорій, яким мають виплачувати 100% зарплати, при будь-якому стажі.

Кому повинні виплачувати повну зарплату?

Є мінімум шість категорій громадян, які мають право на 100% відшкодування зарплати, навіть якщо їх стаж не перевищує трьох років.

Мова про:

Тих, хто постраждав у Чорнобильській катастрофі: І-ІІІ групи. Батькам, або опікунам, які доглядають за хворою дитиною (у віці до 14 років), і при цьому є постраждалими від Чорнобильської катастрофи. Ветерани війни, учасники Революції гідності, які отримали травми під час мітингів, члени родин загиблих захисників та захисниць України. Жертви нацистських переслідувань. Цей пункт погоджено згідно з законом “Про жертв нацистських переслідувань”. Особам, які є донорами та мають відповідну пільгу, яка передбачена статтею 20 ЗУ “Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові”. Лікарям, які перебувають на самоізоляції через коронавірус.

Водночас, якщо всі інші працівники, не медики, перебувають на самоізоляції через Covid-19, то їм нараховують 50% від зарплати незалежно від розміру стажу.