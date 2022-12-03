Українцям, які тимчасово сидять вдома, виплачуватимуть по кілька тисяч гривень
Наразі безліч українців перебувають вдома, адже хтось втратив роботу, хтось тимчасово не може працювати з певних причин. Та мова не про повністю безробітних, а тих хто потрапив на лікарняний. Їм повинні виплачувати певний відсоток від зарплати. Розмір відсотка залежить від страхового стажу, який набули громадяни, а також ряду інших критеріїв. Про права українців нагадали у Фонді соціального страхування України.
Хто на яку суму претендує
Як зазначалося вище, українцям виплачуватимуть певний відсоток від їхньої зарплати. А от яким буде розмір цього відсотка залежить від страхового стажу.
Розрахунки наступні:
- Якщо страховий стаж менше трьох років, то мають виплатити 50% від зарплати.
- Якщо стаж від 3 до 5 років, то 60%.
- Якщо стаж від 5 до 8 років, то 70%.
- Якщо стаж більше 8 років, то 100%.
Також, є ряд категорій, яким мають виплачувати 100% зарплати, при будь-якому стажі.
Кому повинні виплачувати повну зарплату?
Є мінімум шість категорій громадян, які мають право на 100% відшкодування зарплати, навіть якщо їх стаж не перевищує трьох років.
Мова про:
- Тих, хто постраждав у Чорнобильській катастрофі: І-ІІІ групи.
- Батькам, або опікунам, які доглядають за хворою дитиною (у віці до 14 років), і при цьому є постраждалими від Чорнобильської катастрофи.
- Ветерани війни, учасники Революції гідності, які отримали травми під час мітингів, члени родин загиблих захисників та захисниць України.
- Жертви нацистських переслідувань. Цей пункт погоджено згідно з законом “Про жертв нацистських переслідувань”.
- Особам, які є донорами та мають відповідну пільгу, яка передбачена статтею 20 ЗУ “Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові”.
- Лікарям, які перебувають на самоізоляції через коронавірус.
Водночас, якщо всі інші працівники, не медики, перебувають на самоізоляції через Covid-19, то їм нараховують 50% від зарплати незалежно від розміру стажу.
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