Ощадбанк ошелешив клієнтів незрозумілими комісіями за покупки: що відбувається?

Українці дуже часто замовляють товари закордоном. Наприклад, на тому ж китайському алі експресс чи інших іноземних сайтах. Також, багато хто оплачує підписки на ігри, купує різноманітні послуги продавці яких теж знаходяться закордоном. В даному випадку має місце конвертація. Але ще нічого, якщо конвертація відбувається за курсом наближеним до офіційного, наприклад, 40 гривень. Та подекуди, курс виходить майже під 50 гривень. В подібну ситуацію потрапив клієнт Ощадбанку, якому по-перше порахували шалений курс, а по-друге банк ще й зняв додаткову комісію незрозуміло за що.

Своєю історією клієнт поділився на сайті Мінфіну

Про різноманітні факапи та скандали з банками, клієнти звикли розповідати на сайті Мінфіну. Ось і цього разу там з’явилася історія від чоловіка, який вирішив здійснити покупку на іноземному сайті скористувавшись при цьому карткою Ощадбанку. Користувач про це дуже пошкодував.

“Коли розраховувався в інтернеті, взяти той же аліекспрес, порахував за їх курсом долара 48 баксів, поповнив свою картку, пише мало коштів при оплаті, а мало коштів тому що три гривні відразу собі забирають з картки, коротше вийшло за їх курсом вчора 37.12 долар а з мене за 48 доларів здерли 1845 гривень (49.70 у доларах), тому краще мати картку іншого банку і туди кошти закидати для розрахунків в інтернеті і не тільки, бо це ще й обдирання на рівному місці”, – поскаржився чоловік.

В Ощадбанку одразу ж відреагували на скаргу

В банку поспішили пояснити чому так трапилося, і як уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

“При розрахунку гривневою карткою на закордонному ресурсі сума транзакції конвертується за курсом міжнародної платіжної системи (МПС) на день проведення операції. Сума, що надійшла від МПС, блокується за курсом банківських платіжних карток на день проведення операції. Додатково блокується 1% від суми угоди, щоб уникнути несанкціонованого овердрафту за курсом НБУ на день проведення операції та списується за курсом Ощадбанку”, – відповів банк.

Виходячи з цього, вигідніше робити покупки валютною картою і у тій валюті, яка зазначена на сайті продавця. У протилежному випадку завжди слід бути готовим до подібних сюрпризів.