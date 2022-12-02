Минимальная пенсия пересечет отметку в 4000 грн: это случится уже в декабре

Декабрь уже начался, а это значит, что в Украине автоматически вырос прожиточный минимум. Его должны повысить с 1 декабря, а вместе с ним автоматически повысить и пенсии и социальные выплаты. Это предусматривает Закон об общеобязательном пенсионном страховании. Итак, в декабре пенсионеры получат немного обновленные выплаты. Для некоторых доплата будет совсем несущественной, но все же. Владельцы минимальной выплаты получат по 66 гривен надбавки, а владельцы максимальной выплаты, которая составляет десять “минималок”, получат по 660 гривен. Соответственно, пенсия последних будет составлять 20 930 грн.

Вырастут пенсии и для ряда других категорий

Также возрастут пенсии для наработавших сверхурочный стаж. За каждый лишний год будет начислена надбавка. Правда, ее размер неизвестен, ведь все будет рассчитываться в индивидуальном порядке.

Кроме того, возрастут пенсии для военнослужащих, бывших военных и их семей.

Суммы следующие:

На 132 гривны увеличат минимальную пенсию для семьи военнослужащего, потерявшей кормильца. Теперь такая выплата будет составлять 4 186 гривен. От 138 до 429 гривен вырастет пенсия лиц, получивших инвалидность в результате войны. Очень скудные надбавки, а именно от 6,6 гн до 33 гривен получат ветераны войны, а также семьи таких, если самого ветерана уже нет в живых.

Кроме этого возрастут пенсии военнослужащих, имеющих 20 и более лет стажа. Процент и размер выплаты также рассчитывается индивидуально, но не может составлять более 30 930 гривен.

На освободившихся территориях выплачивают пенсию за все месяцы оккупации

Кстати, отметим, что на освободившиеся территории уже спешит Укрпочта. В населенных пунктах открывают стационарные или мобильные отделения, чтобы люди могли получить свои выплаты. Достаточно прийти в такой пункт с личными документами. Деньги выплачиваются вместе с помощью от государства и выплатой от ООН.