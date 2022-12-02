Мінімальна пенсія перетне позначку у 4000 грн: це трапиться вже у грудні

Грудень вже розпочався, а це означає, що в Україні автоматично зріс прожитковий мінімум. Його мали підвищити з 1 грудня, а разом з ним автоматично підвищити й пенсії та соціальні виплати. Це передбачає “Закон про загальнообов’язкове пенсійне страхування”. Отож, в грудні пенсіонери отримають трішки оновлені виплати. Для декого доплата буде зовсім несуттєвою але все ж. Власники мінімальної виплати отримають по 66 гривень надбавки, а власники максимальної виплати, яка становить десять “мінімалок” отримають по 660 гривень. Відповідно пенсія останніх становитиме 20 930 грн.

Зростуть пенсії й для ряду інших категорій

Також зростуть пенсії для тих хто напрацював понаднормовий стаж. За кожен “зайвий” рік буде нарахована надбавка. Щоправда її розмір невідомий, адже все буде розраховуватися у індивідуальному порядку.

Крім цього, зростуть пенсії для військовослужбовців, колишніх військових та їх сімей. Суми наступні:

На 132 гривні збільшать мінімальну пенсію для сім’ї військовослужбовця, яка втратила годувальника. Тепер така виплата становитиме 4 186 гривень Від 138 до 429 гривень зросте пенсія осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Дуже мізерні надбавки, а саме від 6,6 гн до 33 гривень отримають ветерани війни, а також сім’ї таких, якщо самого ветерана вже немає в живих.

Крім цього зростуть пенсії військовослужбовців, які мають 20 та більше років стажу. Відсоток та розмір виплати також розраховується індивідуально, але не може становити більше ніж 30 930 гривень.

На звільнених територіях виплачують пенсію за всі місяці окупації

До слова, зазначимо, що на звільнені території вже поспішає Укрпошта. У населених пунктах відкривають стаціонарні або мобільні відділення, щоб люди могли отримати свої виплати. Достатньо лише прийти у такий пункт з особистими документами. Гроші виплачують разом із допомогою від держави та виплатою від ООН.