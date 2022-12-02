Альфа-Банк переименовали в Сенс Банк: какие изменения ждут клиентов с 1 декабря

Альфа-Банк Украина официально сменил свое название. С 1 декабря во всех официальных документах он будет именоваться как Sense Bank. В частности, в связи с переименованием были внесены правки в публичное предложение на заключение договора по обслуживанию физических лиц.

Согласно анонсу, опубликованному на сайте бывшего Альфа-Банка, в финансовом учреждении произошло несколько важных изменений. В частности:

Новое название банка звучит как АО «Сенс Банк». Сменился один пункт договора на обслуживание физических лиц. Теперь клиентам нужно будет лично давать согласие на выполнение платежей, инициированных Сенс Банком. Новые названия получила часть услуг бывшего Альфа-Банка. Например название популярного сервиса AHUB заменили на Sense Hub, A-Club получил название aClub, а My Alfa-Bank теперь будет именоватся как My Sense Bank.

О каких обновлениях в работе финансового учреждения важно знать клиентам Альфа-Банка:

Повторно подписывать договора с Sense Bank или обновлять их клиентам не придется. Все договора после переименования банка остаются действительными.

Разрешения и справки, выданные банком до даты официального переименования 1 декабря 2022 года, также остаются действительными.

Реквизиты договоров и номера счетов клиентов не изменятся. Их можно в любой момент просмотреть с помощью мобильного приложения Sense SuperApp.

Карты с логотипом Альфа-Банк останутся действительными. Ими по-прежнему можно будет пользоваться для расчетов и получения других банковских услуг.

Появится несколько новых положений касательно условий и порядка использования платежных инструментов банка.

Сенс Банк установит новые предельные сроки платежных операций.

Следует отметить, что ныне переименованный Альфа-Банк по данным НБУ возглавил рейтинг наиболее прибыльных финансовых учреждений Украины по состоянию на сентябрь 2022 года. Банк занял первое место, опередив 45 финучреждений с рекордным показателем чистой прибыли в размере 558,2 млн. грн.