Альфа-Банк переименовали в Сенс Банк: какие изменения ждут клиентов с 1 декабря
Все счета и карты останутся действительными, изменятся только названия некоторых сервисов банка и один пункт договора для клиентов.
Альфа-Банк Украина официально сменил свое название. С 1 декабря во всех официальных документах он будет именоваться как Sense Bank. В частности, в связи с переименованием были внесены правки в публичное предложение на заключение договора по обслуживанию физических лиц.
Согласно анонсу, опубликованному на сайте бывшего Альфа-Банка, в финансовом учреждении произошло несколько важных изменений. В частности:
- Новое название банка звучит как АО «Сенс Банк».
- Сменился один пункт договора на обслуживание физических лиц. Теперь клиентам нужно будет лично давать согласие на выполнение платежей, инициированных Сенс Банком.
- Новые названия получила часть услуг бывшего Альфа-Банка. Например название популярного сервиса AHUB заменили на Sense Hub, A-Club получил название aClub, а My Alfa-Bank теперь будет именоватся как My Sense Bank.
О каких обновлениях в работе финансового учреждения важно знать клиентам Альфа-Банка:
- Повторно подписывать договора с Sense Bank или обновлять их клиентам не придется. Все договора после переименования банка остаются действительными.
- Разрешения и справки, выданные банком до даты официального переименования 1 декабря 2022 года, также остаются действительными.
- Реквизиты договоров и номера счетов клиентов не изменятся. Их можно в любой момент просмотреть с помощью мобильного приложения Sense SuperApp.
- Карты с логотипом Альфа-Банк останутся действительными. Ими по-прежнему можно будет пользоваться для расчетов и получения других банковских услуг.
- Появится несколько новых положений касательно условий и порядка использования платежных инструментов банка.
- Сенс Банк установит новые предельные сроки платежных операций.
Следует отметить, что ныне переименованный Альфа-Банк по данным НБУ возглавил рейтинг наиболее прибыльных финансовых учреждений Украины по состоянию на сентябрь 2022 года. Банк занял первое место, опередив 45 финучреждений с рекордным показателем чистой прибыли в размере 558,2 млн. грн.
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