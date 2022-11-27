Стало известно, какие торговые сети будут работать даже во время блекаута

Сейчас ситуация со светом в Украине критическая. По некоторым населенным пунктам его нет по несколько суток. Рашисты и дальше продолжают свои массированные удары, поэтому не исключено, что критическая инфраструктура будет повреждаться снова и снова. От таких массовых отключений света, давно уже не происходящих по графику, страдают и обычные люди и, конечно же, бизнес. Мелкие магазины начинают скупать генераторы, а вот в торговых сетях это сделать сложнее. Им нужна мощная техника, которую нужно заказывать за границей и немного ждать. Но оптимистичные прогнозы имеют как минимум несколько сетей.

АТБ и Сильпо будут частично работать

АТБ обеспечили генераторами только 87 магазинов по всей Украине, что конечно очень мало. Сейчас куплено еще более 700 единиц, но их еще ждут, поэтому в ближайшие несколько дней эти супермаркеты будут закрытыми. Сильпо снабдило только 50 магазинов генераторами и планируют увеличить эту цифру до 100. Всего, Сильпо планирует открыть двери в 40 населенных пунктах. Что касается других супермаркетов, то они пока никакой информации не предоставляли. Некоторые расположенные в крупных торговых центрах работают по умолчанию, если ТРЦ имеет электроэнергию.

Эксперты советуют быть внимательными к продуктам

Вероятно, большое количество продуктов в магазинах просто испортится, или уже испортилось. Покупайте все с осторожностью, особенно если знаете, что магазин долго не работал. Лучше на первых порах выбирать продукты герметично упакованные в вакуумной упаковке (например, сосиски, колбаса или сардельки) и с видимым сроком годности. Будьте осторожны с рыбой, мясом и молочкой. Уже через некоторое время, когда магазины закупятся генераторами, адаптируются к новым условиям и немного обновят ассортимент, можно будет покупать снова все без колебаний.