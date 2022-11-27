Стало відомо, які торгові мережі працюватимуть навіть під час блекауту

Наразі ситуація зі світлом в Україні — критична. По деяких населених пунктах його немає по кілька діб. Рашисти й далі продовжують свої масовані удари, тож не виключено, що критична інфраструктура буде пошкоджуватися знову і знову. Від таких масових відключень світла, які давно вже не відбуваються за графіком, страждають і звичайні люди і звісно ж бізнес. Дрібні магазини починають скуповувати генератори, а от торговим мережах це зробити складніше. Їм потрібна потужна техніка, яку потрібно замовляти закордоном і трохи чекати. Але оптимістичні прогнози має, як мінімум кілька мереж.

АТБ і Сільпо частково працюватимуть

АТБ наразі забезпечили генераторами лише 87 магазинів по всій Україні, що звісно дуже мало. Наразі куплено ще понад 700 одиниць, але на них ще чекають, тож найближчих кілька днів ці супермаркети будуть зачиненими. Сільпо забезпечило лише 50 магазинів генераторами і планують збільшити цю цифру до 100. Всього, Сільпо планує відчинити двері у 40 населених пунктах. Стосовно інших супермаркетів, то вони поки жодної інформації не надавали. Деякі, що розташовані у великих торгових центрах, працюють за замовчуванням, якщо ТРЦ має електроенергію.

Експерти радять бути уважними до продуктів

Ймовірно велика кількість продуктів у магазинах просто зіпсується, або вже зіпсувалася. Купуйте все з обережністю, а особливо якщо знаєте, що магазин довго не працював. Краще на першу пору вибирати продукти герметично запаковані у вакуумній упаковці (наприклад, сосиски, ковбаса чи сардельки) і з видимим терміном придатності. Будьте обережними з рибою, м’ясом та молочкою. Вже через деякий час, коли магазини закупляться генераторами, адаптуються до нових умов і трохи оновлять асортимент, можна буде купувати знову все без будь-яких вагань.