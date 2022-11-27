Маски знято: стало відомо, які українські знаменитості радіють війні

Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій — всі ці українки з перших днів війни закрили рота на замок, чим однозначно перейшли на сторону Росії. Але на жаль, таких українців, які відомі в шоу бізнесі, набагато більше. Всі вони так чи інакше проміняли Батьківщину на російські рублі. І якщо дехто просто відмовчується, то є такі що ще й радіють трагічним подіям, які відбуваються.

Міша Марвін

Дехто скаже, та ні, Міша за Україну. Так і було перших кілька тижнів чи може й навіть місяців. Але потім співак родом з Чернівців вирішив, що вболівати за Україну йому фінансово не вигідно. Вже восени артист повернувся в Москву, видалив всі пости в підтримку України і почав нове “російське” життя.

Анна Асті

Можливо не всі в курсі, але популярна співачка Анна Асті, яка насправді має прізвище Дзюба, родом з Черкас. Звісно, що маючи в Москві бізнес (два салони краси) та популярність у сфері шоу бізнесу, Аня вирішила, що Україна обійдеться без її підтримки.

Марі Краймбрері

Насправді за таким загадковим та екзотичним псевдонімом приховується звичайна Марина Жадан родом з Кривого Рогу. В Москву дівчина переїхала через свого хлопця через що добряче посварилася з батьками. Наразі їй все одно і на батьків і на Україну. Дівчина продовжує веселитися, та жити своє звичайне “зіркове” життя.

Юрій Бардаш

Цей маловідомий чоловік прославився чи не найбільше. Хто він? Кажуть — відкривач молодих талантів. Говорять, що завдяки йому ми знаємо Wellboy та деяких інших українських артистів. На початку війни Юра донатив на ЗСУ і в принципі мав проукраїнську позицію, а потім раптом перебрався до Москви розповідаючи в інтерв’ю, що в Україні таки є нацисти, який потрібно викорінювати. Мовляв війна розпочалася не даремно.

Це лише капля в морі. Зрадників на жаль набагато більше.