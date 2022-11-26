Как остаться с интернетом, если ваш мобильный оператор его “режет”

Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии у абонентов украинских операторов начали возникать проблемы со связью. При длительном отключении батареи, питающие базовые станции операторов, могут разряжаться. Абоненты же вследствие этого теряют возможность звонить и отправлять СМС, не говоря уж о мобильном интернете.

Но, к счастью, эту проблему легко решить, ведь в Украине еще с марта действует национальный роуминг. Благодаря этой услуге абоненты могут переключаться на любую другую сеть – «Киевстар», lifecell или Vodafone Украина – если у «родного» оператора исчезло покрытие.

О такой возможности, к сожалению, знают еще не все украинцы. Хотя национальный роуминг сейчас может пригодиться каждому. Поэтому в Минцифры решили разъяснить абонентам украинских операторов, как бесплатно «путешествовать» между сетями и всегда оставаться на связи.

Чтобы перейти на другую сеть нужно:

Отключить автоматический выбор сети в настройках телефона. В смартфонах на Android это можно сделать так: «Настройки» – «Мобильная сеть» – «Оператор». На устройствах с iOS так: «Параметры» – «Мобильные данные» – «Выбор сети». Найти доступную сеть и выбрать ее: UA-KYIVSTAR, Vodafone UA или LIFECELL.

Если с первого раза подключиться к сети не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать сеть другого оператора. После переключения на другую сеть следует провести проверку, например, попытаться отправить СМС или позвонить.

Отметим, что тарифы на звонки, СМС и пользование интернетом в национальном роуминге не меняются. То есть все эти услуги в сети другого оператора будут стоить так же, как и у родного.

В Минцифры также отметили, что, пользуясь национальным роумингом, абонентам следует по крайней мере раз в день возвращаться к сети своего оператора. Это можно сделать, включив автоматический выбор сети или в ручном режиме.