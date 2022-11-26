Как остаться с интернетом, если ваш мобильный оператор его “режет”
Путешествовать между сетями украинцы могут бесплатно, оставаясь на связи даже в экстремальных условиях.
Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии у абонентов украинских операторов начали возникать проблемы со связью. При длительном отключении батареи, питающие базовые станции операторов, могут разряжаться. Абоненты же вследствие этого теряют возможность звонить и отправлять СМС, не говоря уж о мобильном интернете.
Но, к счастью, эту проблему легко решить, ведь в Украине еще с марта действует национальный роуминг. Благодаря этой услуге абоненты могут переключаться на любую другую сеть – «Киевстар», lifecell или Vodafone Украина – если у «родного» оператора исчезло покрытие.
О такой возможности, к сожалению, знают еще не все украинцы. Хотя национальный роуминг сейчас может пригодиться каждому. Поэтому в Минцифры решили разъяснить абонентам украинских операторов, как бесплатно «путешествовать» между сетями и всегда оставаться на связи.
Чтобы перейти на другую сеть нужно:
- Отключить автоматический выбор сети в настройках телефона. В смартфонах на Android это можно сделать так: «Настройки» – «Мобильная сеть» – «Оператор». На устройствах с iOS так: «Параметры» – «Мобильные данные» – «Выбор сети».
- Найти доступную сеть и выбрать ее: UA-KYIVSTAR, Vodafone UA или LIFECELL.
Если с первого раза подключиться к сети не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать сеть другого оператора.
- После переключения на другую сеть следует провести проверку, например, попытаться отправить СМС или позвонить.
Отметим, что тарифы на звонки, СМС и пользование интернетом в национальном роуминге не меняются. То есть все эти услуги в сети другого оператора будут стоить так же, как и у родного.
В Минцифры также отметили, что, пользуясь национальным роумингом, абонентам следует по крайней мере раз в день возвращаться к сети своего оператора. Это можно сделать, включив автоматический выбор сети или в ручном режиме.
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