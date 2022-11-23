Тарифы на коммуналку могут пересмотреть: украинцы способны платить больше?

Сейчас в Украине заморожена цена на коммунальные услуги. В частности, стоимость электроэнергии заморожена до конца отопительного сезона. Стоимость газа и горячей воды до конца военного положения плюс 6 месяцев после его завершения. Но правительство все может “переиграть”. По крайней мере, на этом настаивают некоторые нардепы. Тарифы на электроэнергию могут поднять уже с апреля, ведь именно в этот период заканчивается отопительный сезон. Тарифы на все другие услуги по идее должны не меняться, так как и сказано выше, но и здесь все может измениться в один момент.

Нардеп Гетьманцев считает, что украинцы платят очень мало за коммуналку

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев считает, что тарифы неоправданно низкие. Тем более, с той экономической ситуацией, которая сложилась в Украине.

“В течение отопительного сезона тарифы не будут меняться. После отопительного сезона – пожалуй. Будем видеть ситуацию, но мое убеждение, что тарифы должны быть экономически обоснованы”, – заявил Гетьманцев.



Насколько вырастут тарифы, неизвестно. Вероятно, они будут увеличиваться постепенно, чтобы не оказывать слишком большого давления на граждан. Что касается обычных украинцев, то им будут поднимать тарифы в последнюю очередь. Хуже всего придется предпринимателям, которые первыми в очереди на новые цены.

Населению будут помогать субсидиями

Несмотря на слова Гетьманцева, что украинцы могут платить больше, на практике ситуация несколько противоположна. В этом году гораздо больше домохозяйств претендует на субсидию, ведь люди потеряли работу, потеряли доход, так что не в состоянии платить за газ даже по старой цене. Правительство уверяет, всем, кто действительно оказался в затруднительной ситуации, помогут субсидией. Ее средний размер будет составлять 1800 гривен. Чтобы оформить субсидию, нужно прийти в отделение социальной защиты по месту жительства и заполнить все необходимые бланки.