Уже с 1 января: некоторые из украинцев будут платить высокие налоги да еще и наперед

С 1 января 2023 г. вступит в действие законопроект о дополнительном налогообложении для владельцев пункта обмена валют. Соответствующий законопроект уже подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским. Начиная с Нового года каждый обменный пункт должен платить в казну аванс за следующий месяц работы. Размер аванса будет рассчитываться индивидуально, но если пункт обмена валют находится в городе, где количество населения выше 50 000 человек, то сумма аванса не может быть ниже трех минимальных зарплат. То есть владельцы таких обменников будут платить ежемесячно почти по 20 000 гривен, независимо от того, что они заработают. Также они вынуждены будут платить и все другие налоги, которые платили до 1 января.

Авансовые взносы будут рассчитывать по специальным коэффициентам

Как отмечалось выше, если в населенном пункте более 50 000 человек, обменник должен оплатить три минимальные зарплаты. Если меньше 50 000 человек, то одна зарплата. Также в законе речь идет и об определенных коэффициентах. В течение 2023 г. эти авансовые взносы можно будет платить по пониженным коэффициентам. С января по июль по коэффициенту 0,33%, а в последующие полгода по коэффициенту 0,66%.

Многие обменники вероятно прекратят свою деятельность

Такое давление со стороны правительства приведет к тому, что множество пунктов обмена просто прекратят свою деятельность. Она станет нерентабельной. Остаются только масштабные компании, имеющие много пунктов и занимающие лидирующие позиции на рынке. Кроме дополнительной налоговой нагрузки, обменникам запретили каким-либо образом рекламировать свои услуги, обязали установить в отделениях камеры видеонаблюдения и нанять на работу охранников. А еще запретили показывать курсы валют на табло. Последний пункт уже давно действует по всей Украине. В обозримом будущем обменники должны еще пересмотреть цены на валюту. То есть, курс, который устанавливают финансовые компании, должен быть максимально приближен к официальному.