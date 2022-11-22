ПриватБанк начал блокировать карточки, на которые людям приходят социальные выплаты: детали

ПриватБанк один из крупнейших в Украине по численности не только отделений, но и клиентов. Миллионы украинцев именно здесь оформляют карточки для социальных выплат, и во время войны их количество сильно выросло. Именно на карту ПриватБанка часто приходят выплаты от государства для ВПЛ, выплаты от международных фондов и благотворительных организаций. Для многих людей, получающих социальную помощь, это единственный доход. Но на днях появилась информация, что карту могут заблокировать. Деньги, соответственно, будут заморожены на счету. Почему так?

Карточку заблокировали клиентке, сбежавшей от войны заграницу

За границей украинскими карточками тоже можно пользоваться, с них можно снимать деньги, ими можно рассчитываться в магазинах. Так вот, на днях на сайте Минфина появился возмутительный комментарий от клиентки, что карточка для социальных выплат заблокирована. Помощь на нее она не получает, ведь находится за границей. Но деньги на ней были, и она ею активно пользовалась. Более того, у женщины ребенок с инвалидностью, поэтому эти средства для нее крайне необходимы для того, чтобы предоставлять ребенку надлежащее лечение покупая необходимые медикаменты.



“Находясь за границей блокируют карточку социальных выплат на снятие наличных, дозвониться невозможно, просят фото отправить нереально, прошу предоставить разъяснение для чего вы мучаете тяжелобольного ребенка, это цинизм“, – написала потерпевшая.

В банке ответили, что защитили клиентку от предполагаемого мошенничества

В ПриватБанке отреагировали на жалобу и написали, что по счету была замечена подозрительная активность. Карта была заблокирована в целях безопасности. Также клиента просят пройти верификацию, чтобы вернуть счет.

Насколько понятно из комментария женщины, пройти верификацию, находясь в другой стране, она не может. Чем завершится эта история, пока неизвестно. Украинцам напоминают тщательно читать правила пользования картой за границей и особенно учитывать лимиты на переводы и снятие наличных.