Названы четыре женских имени, что притягивают мужчин, как магнитом

Оказывается, каждое имя имеет свою энергетику. Одно наделяет женщину романтическими чертами характера, женственностью и нежностью. Другое наоборот, строгостью и в кое-чем даже мужскими чертами. Есть имена, владелицы которых по статистике долго не выходят замуж. А есть наоборот, притягивающие мужчин, как магнитом. Специалисты говорят, что лидируют Анастасии, Зои, Светланы и Олеси.

Анастасия

Это имя наделяет свою обладательницу нежностью, женственностью, харизмой и вместе с тем большой уверенностью. Анастасия одним только взглядом умеет привлечь мужчину и приворожить его. Настя отличная партнерша, она страстна и с ней никогда не бывает скучно. Словом, эти женщины никогда не страдают избытком внимания.

Зоя

Зоя очень жизнерадостна. Вокруг нее оптимистичная аура, привлекающая людей, особенно мужчин. Сильный пол обожает женщин, умеющих радоваться мелочам и заряжать их хорошим настроением. Зои именно такие, поэтому им очень легко найти партнера. Одна улыбка и все готово. По жизни с Зоями тоже очень легко и просто, что многим очень нравится.

Светлана

Светланы привлекают мужчин, любящих покорять. У Светланы очень тяжелый характер, это точно “не легкая добыча”, чем она и манит к себе настоящих охотников. Светлана пробуждает в мужчинах азарт и жажду. Она умеет в себя влюбить до безумия, а еще это те женщины, которые чаще всего разбивают партнерам сердце.

Олеся

Нежное имя Олеся полностью отражает свою владелицу. Его даже некоторые называют синонимом к слову волшебство. Нередко мужчины подозревают, что их приворожили и зачастую такие мысли возникают именно с женщинами, носящими имя Олеся. Их секрет в незаурядной харизме. Олеси умеют быть очень разными. Они и строги и очень добры. Кроткие и одновременно безжалостные. Гремучая смесь, которая невероятно нравится мужчинам.