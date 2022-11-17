Названо грубі помилки, які українці роблять при користуванні пральною машиною

У зв’язку з віяловими відключеннями світла, а також з проханням економити електроенергію, багато українців почали робити ряд побутових справ вночі. Наприклад, залишати на ніч працюючу пральну машинку. Цього робити не можна. Експерти запевняють, що такі дії можуть призвести до швидкої поломки техніки, а пралка сьогодні не дешевше задоволення. Названо кілька грубих помилок, які люди регулярно здійснюють користуючись пральною машинкою. Не робіть цього.

Ч отири помилки при користуванні пральною машинкою

Не залишайте прання на ніч. На це є ряд серйозних причин. По-перше, пральна машинка споживає велику кількість електроенергії і вона оснащена великою кількістю кабелів. Не виключення, що може трапитися коротке замикання, особливо якщо будуть перебої з електрикою. Спати в цей момент вкрай небезпечно. Друга причина — це гудіння, яке часто заважає сусідам. І третя причина — теж не менш важлива. Залишаючи прання на всю ніч в машинці ви піддаєте його ризику покритися бактеріями та грибком. Це не лише про неприємний запах, а й про небезпеку для здоров’я.

Не додавайте забагато порошку. Від цього одяг не стане чистішим. Додавайте порошку рівно стільки, скільки потрібно. А ще краще, використовуйте рідкий порошок. Він краще впливає на машинку, та не залишає слідів на одязі.

Не перевантажуйте барабан. Кожна машинка має свою допустиму місткість. Наприклад, якщо барабан розрахований на 6 кілограмів, то непотрібно пхати в нього ще додаткових 2. По-перше, це згубно впливає на машинку, по-друге не забезпечує якісного прання.

Холодне прання. Дехто використовує його в надії зекономити кошти на гарячій воді, але це зовсім не доцільна економія. Ефекту таке прання немає. Одяг буде не чистим. І доведеться його повторно прати.

Також, не забувайте час від часу чистити машинку, та користуватися капсулами від утворення накипу.