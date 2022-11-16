Появился подробный прогноз погоды на всю зиму: насколько сильно замерзнут украинцы?

В Украине активно прогнозируют погоду на зиму, которая в принципе начнется уже через две недели. Для украинцев в этом году принципиально важно, чтобы зима была теплой. Враг продолжает уничтожать критическую инфраструктуру, света, а значит, и тепла может не быть неделями, а когда за окном -20, ситуация обостряется в разы. Синоптики успокаивают, затяжных морозов не будет, но довольно сильные холодные периоды нас потревожят.

Декабрь будет очень холодным, а также в конце зимы ударят морозы

Ранее сообщалось, что декабрь будет теплым и сухим, но буквально на днях этот прогноз изменился с точностью до наоборот. Теперь синоптики уверены в обратном. Декабрь, особенно первая его декада будет с достаточно ощутимыми морозами. Снег кстати выпадет уже в ближайшие дни и даже может долго продержаться. С первых дней декабря температура воздуха днем ​​опустится до -10, а ночью -15 и даже ниже. Холоднее всего будет на Западе, и Карпатах. Не слишком теплее будет на Севере и Востоке. Буквально на несколько градусов. Теплее всего, а возможно, и вовсе без морозов будет на Юге Украины.

“Самые снежные наши области – западные и северные. Дольше и чаще снеговой покров сохраняется у них. Снег зимой будет. С большей вероятностью, в этих регионах. А в целом, у нас уже давно не было такой зимы, чтобы снег лежал даже месяц, не говоря уже о двух.Снежный покров, как правило, то сходит, то снова появляется… Это – следствие колебания тепла и холода… Горы – это отдельный разговор. и все остальное”, – отметили синоптики.

Середина зимы будет теплой

Далее, вторая половина декабря должна быть относительно комфортной и с легкими заморозками. И последующие сильные морозы до — 25 ударят в конце января в начале февраля. Это традиционно самые холодные месяцы в Украине, и в этом году это не станет исключением.

“Эта зима будет такой, как и все предыдущие зимы. Скажем так: будут периоды тепла, а будут периоды холодов. Но в целом сейчас идет тенденция на глобальное потепление климата; повышение температуры; парниковый эффект. Наши прогнозы это подтверждают. Есть определенные методики расчета . Очень многие говорят, что зима будет холодной. Но эти разговоры не являются научно обоснованными“, – отмечают специалисты.