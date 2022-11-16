З’явився детальний прогноз погоди на всю зиму: наскільки сильно змерзнуть українці?

В Україні наразі активно прогнозують погоду на зиму, яка в принципі розпочнеться вже через два тижні. Для українців цього року принципово важливо, щоб зима була теплою. Ворог продовжує нищити критичну інфраструктуру, світла, а відтак й тепла може не бути тижнями, а коли за вікном -20, ситуація загострюється в рази. Синоптики заспокоюють, затяжних морозів не буде, але досить сильні холодні періоди таки нас потурбують.

Грудень буде дуже холодним, а також наприкінці зими вдарять морози

Раніше повідомляли, що грудень буде теплим та сухим, але буквально на днях цей прогноз змінився з точністю до навпаки. Тепер синоптики впевнені в протилежному. Грудень, а особливо перша його декада буде з досить відчутними морозами. Сніг до речі випаде вже найближчими днями і навіть може довго протриматися. З перших днів грудня температура повітря вдень опуститься до -10, а вночі до -15 і навіть нижче. Найхолодніше буде на Заході, та Карпатах. Не надто тепліше буде на Півночі і Сході. Буквально на кілька градусів. Найтепліше, а можливо й зовсім без морозів буде на Півдні України.

“Найбільш сніжні наші області – західні та північні. Найдовше та найчастіше сніговий покрив зберігається у них. Сніг зимою буде. З більшою ймовірністю, у цих регіонах. А в цілому, у нас вже давно не було такої зими, щоб сніг лежав навіть місяць, не кажучи вже про два. Сніговий покрив, як правило, то сходить, то знову з’являється. Це – наслідок коливання тепла та холоду… Гори – це окрема розмова. У горах вже цьогоріч на горі Піп-Іван був сніг, замети та все інше”, – зазначили синоптики.

Середина зими буде теплою

Далі, друга половина грудня мала б бути відносно комфортною та з легкими заморозками. І наступні сильні морози, до — 25 вдарять наприкінці січня на початку лютого. Це традиційно най холодніші місяці в Україні і цього року це не стане виключення.

“Ця зима буде такою, як і всі попередні зими. Скажімо так: будуть періоди тепла, а будуть періоди холодів. Але в цілому зараз йде тенденція на глобальне потепління клімату; підвищення температури; парниковий ефект. Наші прогнози це підтверджують. Є певні методики розрахунку. Дуже багато хто каже, що зима буде холодною. Але ці розмови не є науково обґрунтованими“, – зазначають фахівці.