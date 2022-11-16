Крауд-маркетинг, як ефективний та корисний інструмент для просування сайтів

Крауд-маркетинг це складний інструмент, якщо знати його основні фішки, то можна просунути бренд, розширити цільову аудиторію, вийти на нові ринки. Важливі як тексти, так і ресурси, де будуть розміщенні вони. Чим більше довіри у читачів до ресурсів, чим більша аудиторія, тим краще. Тому краще купувати крауд посилання у перевірених віхівців, у тих, хто має досвід та багато реальних відгуків.

Працює це наступним чином: через публікацію цікавих статей (огляди, рекомендації, новини) рекламується магазин, компанія, акаунт у соціальній мережі, вебсайт.

Просувати сайт посиланнями актуально й у 2022 році. Правда трохи змінились вимоги. До уваги беруться безліч факторів: поведінкових та хостових. У наш час потрібно більш уважно слідкувати за якістю орендованих посилань, обережно використовувати seo-посилання. Пошукові системи удосконалюють свої алгоритми й звертають увагу на все: експертність, актуальність, унікальність. Тому, якщо потрібно замовити вічні посилання, діяти навмання нерозумно. Краще звернутись у LinksBoosters.

Якщо діяти різко та грубо, можна потрапити під санкції пошукової системи. Тому співпрацювати потрібно лише з професіоналами.

Що важливо знати про просування сайту через посилання

Крауд-маркетинг дуже важливий у seo-оптимізації, але потрібно розуміти, що все пов’язано із SEO – це гра в довгу. Швидких результатів чекати не слід. Просування за посиланням вирішує купу задач:

підвищує трафік сайта;

збільшує кількість кліків на вебсайт;

створює гарну репутацію;

підвищує обсяги продажів;

просування в інтернеті.

Вправна робота спеціалістів, і вже через деякий час ваш бренд, магазин, компанію шукатимуть тисячі людей у пошукових системах ПК, ноутбуків, смартфонів.

Задачі крауд-маркетинга

Для чого це все необхідно? Відповідь на поверхні. Коли люди шукають якусь послугу чи товар, вони звертають увагу лише на декілька перших видач, що пропонує пошукова система. Тому усі компанії конкурують за те, щоб опинитися в ТОПі. Просування сайту через посилання у цьому дуже гарно допомагає.

По-перше, це стимулює рекламу імені бренду, його продукції. Маркетингові дослідження показали, що такі дії збільшують рівень довіри у цільової аудиторії. Навіть ті «потенційні покупці», які сумніваються у якості товару/послуги, в результаті стають більш схильні до покупки. По-друге, це сприяє збільшенню трафіку клієнтів.

Слід пам’ятати, посилання не витягнуть на собі взагалі всю роботу. У наші дні це лише один з інструментів. Також у різних видах запитів, просування має різний ефект.

Як не перейти межу?

Оскільки інструмент складається із багатьох факторів, то перетнути межу досить просто: переспамили, «налили багато води», зловживали інформацією з інших ресурсів і цього достатньо, щоб потрапити під санкції пошукової системи. Через це дуже важливо працювати із професіоналами. Фахівці мають знати, чого вимагає Google.

Компаніє гарантує розумний підхід та використовує різні типи посилань: довгі та короткі, на словах та зображеннях, активні та неактивні, прямі, непрямі. Маючи багаторічний досвід та розумних спеціалістів у команді, вдається досягти гарних результатів у довгостроковому періоді.