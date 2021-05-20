Монобанк блокує рахунки українців: розблокувати можна тільки за однієї умови

Користувач українського банку «Монобанк» звинуватив фінустанову в блокуванні його рахунку під приводом фінмоніторингу. Зупинення дії облікового запису сталася після того, як на карту клієнта надійшов міжнародний переказ на велику суму.





Подробиці ситуації

Своє негативне ставлення до банку користувач виклала на порталі Мінфін, в розділі, присвяченому виключно «Монобанку». При цьому чоловік уточнює, що користуватися карткою банку він почав місяць тому, але коли перша транзакція надійшла на рахунок його відразу ж заблокували. У цей момент користувачеві перевели гроші з-за кордону, проте зняти він їх не зміг, так як аккаунт перестав бути доступний для відвідування. Зв’язавшись з представниками банку, чоловік з’ясував, що рахунок був заблокований під приводом фінмонітрінга, а фінустанова зажадала підтверджуючі походження коштів документи. Для цього користувач повинен надати:

довідку або копію договору, за якими полягала угода на переклад;

фотографію карти відправника з двох сторін.

Чоловік зазначає, що та людина, яка відправила йому гроші, не згодна надати фотографію карти, однак це питання банк не хвилює. Через це рахунок як і раніше заблокований, а в підтримці клієнту ніхто не пояснює ситуацію, задовольняючись стандартними відписками. В результаті чоловік написав, що вважає фінустанову шахрайською і попередив інших користувачів, щоб ті не користувалися її послугами.

Через деякий час користувачеві відповів представник банку, який підтвердив, що установа чекає підтверджуючих документів, які вирішать питання.