Діряві гривні з Херсона: у Ощаді та Приваті розповіли, чи зникли «фальшивки» з обігу

Звільнення Херсону від окупантів освіжило в пам’яті українських медіа історію з дірявими банкнотами, які розповсюдились по Україні саме з місцевого відділення Ощадбанку. Гроші з банківських сховищ , які працівники намагалися пошкодити і таким чином вберегти від окупантів, все ж потрапили в обіг та наробили чимало шуму. Однак після інформаційного буму, говорити про діряві банкноти перестали. То чи вдалося вилучити з обігу всі зіпсовані гроші, чи проблему просто «зам’яли»?

Як повідомили в найбільших українських банках, після серпневого скандалу з проколотими 500-гривневими купюрами, такі гроші більше не «спливали» ані в касах банків, ані в банкоматах. Хоча наприкінці літа зіпсовані гривні виявляли в банківських установах та торгових точках десятками, а то й сотнями.

Справа в тому, що в Херсонському відділенні Ощадбанку невірно виконали приписи НБУ та, намагючись зупсувати банкноти, зробили прокол замалого діаметру. Таким чином візуально брак можна було помітити, проте термінали його не розрізняли. А відтак фальшиві гроші, переважно 500-гривневі купюри, розповсюдилися по всій країні через термінали Ibox. Їх викристовували для оплати послуг та клали на рахунки українських банків. Зокрема велика кількість таких коштів осіла на рахунках клієнтів monobank.

Зіпсовані гроші приймали навіть термінали ПриватБанку. Щоб впоратися з цією проблемою термінали державного банку довелося перепрограмувати. Протягом певного часу вони взагалі не приймали купюр номіналом 500 грн. Крім того у фінустанові попередили, що будуть викликати поліцію кожного разу, як у касу банку хтось спробує здати діряву банкноту.

Всі банки вживали різних заходів для боротьби з навалою фальшивок і схоже їх зусилля увінчалися успіхом. Станом на сьогодні ані в Ощаді, ані в Приваті не зафіксовано нових випадків появи дірявих гривень. Хоча українцям все одно варто бути вкрай уважними, знімаючи готівку в банкоматах та отримуючи здачу в торгових точках. Адже в Україні все ще не припинили свою діяльність фальшивомонетники. Тож натрапити на непридатну до вжитку купюру можна завжди.