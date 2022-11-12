Украинцам раздадут бесплатные продуктовые наборы: кто может получить и куда обращаться 

Некоторые категории украинских граждан могут бесплатно получить продуктовые наборы в западных областях Украины.

О такой возможности сообщили в Министерстве реинтеграции.

Внутренние переселенцы, пенсионеры и лица, которые находятся на учете в территориальных центрах социального обслуживания имеют право на получение продуктовых наборов.

Чтобы узнать где и когда будут выдавать помощь, и можно ли ее получить, нужно обратиться на горячую линию. Консультанты предоставят вам всю необходимую информацию. Ниже вы найдете перечень номеров горячей линии для своей области.

Волынская область: (096) 881-80-91;

Закарпатская область: (096) 284-33-68;

Ивано-Франковская область: (068) 376-77-62, (0342) 55-18-68, +38 (093) 705-85-31;

Львовская область: (032) 259 60 31;

Ровенская область: (0362) 40-01-00, +38 (098) 505-83-25;

Черновицкая область: 0 800 335

горячая линия Уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц: +38 (066) 813-62-39.

Для того чтобы подтвердить право на получение бесплатных продуктовых наборов нужно иметь при себе такие документы:

удостоверение личности, паспорт или пенсионное удостоверение;

документ, который подтверждает статус внутренне перемещенных лиц, если есть;

идентификационный налоговый номер.

Для кого то такая помощь кажется несущественной, но учитывая стремительное повышение цен на продукты первой необходимости, продуктовые набору будут очень кстати самым уязвимым категориям населения. Пенсионеры с мизерной пенсией и переселенцы, которые вынуждены выживать на две-три тысячи в месяц точно оценят такую помощь от государства и волонтеров.

Пока неизвестно, когда начнется выдача продуктовых наборов. Чтобы узнать о месте и дате выдачи помощи, звоните по выше указанным номерам. Компетентные лица дадут ответы на все вопросы.