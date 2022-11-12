Українцям масово приходять подвійні платіжки за газ: як домогтися справедливості

Ще у травні частина українців заплатила за газ двічі. Перший — місцевим газзбутам, які були постачальниками газу, другий — Нафтогазу, який став постачальником блакитного палива майже для всього населення.

Тепер газзбути надсилають українцям рахунки за газ, який вони не постачали та відмовляються перерахувати оплату за травень “Нафтогазу” або повернути людям. Регіональні компанії вимагають подавати заяву та пакет документів.

Але навіть після цього регіональні газзбути відмовляють у поверненні грошей. Така ситуація сталася з десятками тисяч українців, серед них і пенсіонерка з Білої Церкви, Київська область.

Вона досі не розуміє, чому за постачання газу у травні довелося платити двічі. Лариса Миколаївна заплатила майже 800 гривень старому постачальнику, а потім стільки ж новому. Вона, як і багато українців, не знала, що з травня її перевели на нового постачальника, тож сплатила суму з платіжки як завжди.

Жінка каже, що завжди сплачує комунальні послуги вчасно. Як тільки приходить квитанція, одразу розраховується, щоб уникнути боргів. При цьому оплата здійснюється онлайн. Так було й у червні, коли надійшла квитанція від газзбуту за травень.

Для повернення грошей виявилося, що потрібно надіслати копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, квитанцію про оплату та довідку з банку із зазначенням IBAN карткового рахунку. На копіях потрібно зробити напис “Згідно з оригіналом” і поставити підпис, прізвище, ім’я та по батькові власника документа, а також дату.

І це ще не гарантія того, що гроші вам повернуть. Як бачите, не завжди своєчасна оплата комунальних послуг це добре. Ситуація із поверненням грошей користувачам чи Найфтогазу досі не вирішилася. Місцеві газзбути стверджують, що механізму повернення грошей немає, тому ситуація ускладнюється.